Φωτιά σε βαγόνι τρένου που ακινητοποιήθηκε στη Λάρισα, πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Σε πολύωρη ταλαιπωρία μετατράπηκε το ταξίδι με τρένο για δεκάδες επιβάτες του πρωινού δρομολογίου από τη Λάρισα προς την Αθήνα την Κυριακή (12.07.2026). Λόγω φωτιάς σε βαγόνι, η μετακίνησή τους προς την πρωτεύουσα θα γινόταν τελικά με λεωφορεία.

Η αναχώρηση είχε προγραμματιστεί για τις 7:30 π.μ. της Κυριακής, ωστόσο η διαδρομή εξελίχθηκε σε μία περιπέτεια για όσους επιβάτες βρίσκονταν ήδη μέσα στο τρένο.

Μέχρι και τις 10:30 – ώρα κατά την οποία το τρένο θα έπρεπε ήδη να έχει φτάσει στον Σταθμό Λαρίσης – οι επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι στη θεσσαλική πρωτεύουσα.

Tότε ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους ότι, λόγω φωτιάς σε βαγόνι, η μετακίνησή τους προς την Αθήνα θα γινόταν τελικά με λεωφορεία.

Ωστόσο, έως και τις 4:30 το απόγευμα, το λεωφορείο που τους μετέφερε δεν είχε φτάσει ακόμη στον Σταθμό Λαρίσης.

Συνολικά, οι επιβάτες συμπλήρωσαν περίπου εννέα ώρες αναμονής και μετακίνησης από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής τους, φτάνοντας έξι ώρες αργότερα από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης.

Πηγή: newsit.gr