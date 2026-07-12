Με το... δεξί ξεκίνησε τα φιλικά στην Ολλανδία η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε με 2-1 της τοπικής Ντε Γκράαφσαπ. Ανεπίσημο ντεμπούτο για Κάιρινεν-Ζούμπκοφ, γκολ ο Ουκρανός winger. Επόμενο τεστ με τη Φίτεσε την Τετάρτη (15/7, 20:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς στερήθηκε τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι λόγω ενοχλήσεων, έχρησε αμέσως βασικούς τους Κάιρινεν - Ζούμπκοφ και η ομάδα του έδειξε στοιχεία από την πρωταθληματική χρονιά της. Κυκλοφορία της μπάλας, άμεση μετάβαση στις αντεπιθέσεις και αξιοποίηση κάθε στατικής φάσης. Αν και αγωνίζεται στη β' κατηγορία Ολλανδίας, η Ντε Γκράαφσαπ προσπάθησε να απειλήσει, ενώ δεν έλειψαν στιγμές έντασης εξαιτίας κάποιων μαρκαρισμάτων. Μάλιστα, ο διαιτητής μοίρασε έξι κάρτες ως τη λήξη του 45λέπτου!



Αρχικά, οι Ολλανδοί δυσκόλευαν το «build up» της ΑΕΚ και στο 5' ένα καλό σουτ απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Στο 15' η Ένωση «άγγιξε» το γκολ με την κεφαλιά του Γκεοργκίεφ να περνά πάνω από το δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Στο 20' ο Βάργκα ξεδίπλωσε την επίθεση από τα δεξιά, «έσπασε» στον Γκατσίνοβιτς, όμως έκανε κάκιστο τελείωμα από πλεονεκτική θέση! Επιπλέον, ο Μπρινιόλι υπέπεσε σε λάθος που δεν κόστισε, με τον Μουκουντί να προλαβαίνει στο 22', ενώ στο 43' ο Ιταλός απέκρουσε το σουτ του Ντε Γιοκ.



Όσο περνούσε η ώρα, οι «κιτρινόμαυροι» έχτιζαν καλές επιθέσεις, όμως οι αμυντικοί της Ντε Γκράαφσαπ πήραν την... μπουκιά από τους Κοϊτά και Βάργκα σε επικίνδυνα γυρίσματα του Ρότα από τα δεξιά. Το γκολ πλησίαζε και μπήκε στο 39' χάρη στο «χάδι» στην μπάλα του Βάργκα με το κεφάλι έπειτα από το έξυπνο φάουλ του Μάνταλου για το 1-0. Το ημίχρονο έκλεισε στο 2-0 με ακόμα ένα τέρμα, αυτή τη φορά από τον Ζούμπκοφ στο ντεμπούτο του (45'+1), πλασάροντας από κοντά σε υποδειγματική αντεπίθεση του Ουκρανού με τον Κοϊτά.



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε άπαντες και έδωσε ευκαιρίες στους νεαρούς Μπαλαμώτη, Χριστακόπουλο και Ψυρρόπουλο. Στο 51' ο... φορ Σαχαμπό απείλησε, όμως τον σταμάτησε δύσκολα ο Γιόνκερς, ενώ στο 54' ο Καλοσκάμης είδε το πλασέ του να σταματάει στο δοκάρι μετά το γύρισμα του Ελίασον, ο οποίος δοκίμασε, επίσης, το πόδι του (άουτ). Στο 63' ο Πήλιος λίγο έλειψε να σκοράρει με σέντρα-σουτ και στο 69' ο Χριστακόπουλος «όπλισε» από μακριά δίχως να βρει στόχο πριν το break.



Στο τελευταίο κομμάτι, η Ντε Γκράαφσαπ πήρε μέτρα και πίεσε. Το σουτ του Μπαμπάι πέρασε εκτός στο 74' και αφού ο Κουτέσα αστόχησε «φάτσα» με την εστία σε φανταστική συνεργασία Ελίασον, Μαρίν και Καλοσκάμη, ο Μπαμό μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά στο επόμενο λεπτό, με τον Μπαλαμώτη να χάνει την έξοδο στο κόρνερ. Αμέσως ο Ελίασον έψαξε το γκολ, όμως ο Γιόνκερς απέκρουσε δύσκολα. Δυστυχώς, καταγράφηκε ακόμα μία σύρραξη μεταξύ των παικτών στο 84', η τρίτη στο ματς! Το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με την ευκαιρία του Ρέλβας που αστόχησε από πλεονεκτική θέση στις καθυστερήσεις.

ΑΕΚ (α' ημίχρονο / 4-4-2): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Πενράις, Κάιρινεν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα.

ΑΕΚ (β' ημίχρονο / 4-4-2): Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Ψυρρόπουλος, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Σαχαμπό.

Τα στιγμιότυπα του αγώνα: