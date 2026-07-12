Επιβεβαίωση SDNA: Ανανέωσε ως το 2029 ο Οτούρου με την Χάποελ

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ ανακοίνωση την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νταν Οτούρου, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα όσα είχαν ειπωθεί στην εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA.

Οι «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA είχαν φέρει στο προσκήνιο το όνομα του Νταν Οτούρου, με την εκπομπή του SDNA να αναφέρει πως ο 26χρονος ψηλός θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Χάποελ Τελ-Αβίβ. Έτσι και έγινε...

Η Ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Οτούρου συνολικά έχει αγωνιστεί σε 42 παιχνίδια της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 13,9 πόντους με ποσοστό 71% στα δίποντα, 5,7 ριμπάουντ και 1,4 τάπες, ενώ στο Ισραηλινό πρωτάθλημα μέτρησε 7,6 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 0,4 τάπες και ποσοστό 65,6% στα δίποντα.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και νιώθω ευλογημένος για την ευκαιρία να φορέσω την κόκκινη φανέλα και τα επόμενα χρόνια. Τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στη δουλειά και να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να ακούσω ξανά την υποστήριξή σας και να σας δω όλους ξανά. Πάμε, Χάποελ!» είπε ο Οτούρου λίγο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.