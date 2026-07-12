Παρακολουθεί την περίπτωση Πουλακίδα ο Ολυμπιακός!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι Πειραιώτες έχουν στην ατζέντα τους την - όχι εύκολη - περίπτωση του ομογενή παίκτη των Μάβερικς, Τζον Πουλακίδα.

Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά σε εξελίξεις. Τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, τι θα γίνει με τον Ουόκαπ, ποιες μεταγραφές θα πραγματοποιηθούν. Εχουν δουλειά οι Πειραιώτες με την αντιπροσωπεία τους να φτάνει στο Λας Βέγκας για να έχει επαφές με ατζέντηδες, αλλά βέβαια και για να παρακολουθήσει παιχνίδια.

Σε αυτά με την φανέλα των Μάβερικς εμφανίζεται και ο Τζον Πουλακίδας, ο οποίος έκανε ντεμπούτο πέρυσι στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και μάλιστα είχε ορισμένες εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο αριστερόχειρας γκαρντ-φόργουορντ έχει two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Τέξας και όνειρό του είναι να κάνει καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Πέρυσι ως ρούκι ξεκίνησε την σεζόν στους Κλίπερς, δεν έπαιξε καθόλου, αλλά επέμεινε και βρήκε χώρο και χρόνο στους Μάβερικς.

Το πόσο θα μείνει εκεί κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί, το σίγουρο είναι αυτό, που αναφέραμε: ότι θέλει να κάνει καριέρα στο ΝΒΑ.

Επειδή, όμως, όλα τα σενάρια είναι πιθανά, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορεί να μην έχουν το νου τους στον 23χρονο παίκτη. Πριν από καιρό άλλωστε έκανε επαφή ο ΠΑΟΚ, ενώ τώρα ο Ολυμπιακός θα τον παρακολουθήσει από κοντά.

Οι Πειραιώτες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του SDNA, τον έχουν για τα καλά στο μυαλό τους και παρακολουθούν την περίπτωση του και βέβαια γιατί είναι καλός παίκτης, αλλά και επειδή τα ελληνικά διαβατήρια είναι πολύ δύσκολα πλέον.

Και με το ενδεχόμενο μάλιστα να φύγει άμεσα ο Ουόκαπ και ίσως του χρόνου ο Ντόρσεϊ. Ο Πουλακίδας είναι έτοιμος παίκτης, το σουτ του είναι «καυτό» και το ελληνικό διαβατήριο τον κάνει σούπερ ελκυστικό.

Προς το παρόν, όμως, όπως αναφέραμε, είναι στους Μάβερικς και αυτό έχει μόνο στο μυαλό του. Τίποτε άλλο. Αυτό βέβαια δεν απαγορεύει στις ελληνικές ομάδες και δη στον Ολυμπιακό να κάνουν τις σκέψεις τους. Και όχι μόνο.