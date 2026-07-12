Τη διεθνή Ολλανδή πασαδόρο Λάουρα Ντικέμα απέκτησε ο Πανιώνιος Betsson

Ο Πανιώνιος Betsson προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, εντάσσοντας στο δυναμικό του τη διεθνή Ολλανδή πασαδόρο Λάουρα Ντικέμα.

Η 35χρονη αθλήτρια, με ύψος 1,84 μ., διαθέτει σπουδαία εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί σε συλλόγους της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Ρωσίας, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, αποτέλεσε για 14 χρόνια βασικό μέλος της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, συμμετέχοντας σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η ανακοίνωση των «κυανέρυθρων»:

«Έναρξη συνεργασίας με την Λάουρα Ντικέμα

Η διοίκηση των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση της Ολλανδής πασαδόρου Λάουρα Ντικέμα.

Γεννημένη στις 18 Φεβρουαρίου 1990 και με ύψος 1.84 μ., η καριέρα της την έχει οδηγήσει σε συλλόγους στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κατακτήσει εγχώριους τίτλους σε αρκετές χώρες και έχει λάβει διάφορες ατομικές διακρίσεις.

Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει την Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών Αγώνων, σε μια περίοδο 14 ετών.

Η Λάουρα Ντικέμα δήλωσε:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, πάντα εκτιμούσα τους συλλόγους με ισχυρές φιλοδοξίες, σπουδαίους και επαγγελματίες ανθρώπους, καθώς και παθιασμένους φιλάθλους. Η LOVB Nebraska ενσάρκωνε αυτές τις αξίες και είμαι βέβαιη ότι θα τις βρω ξανά στον Πανιώνιο. Έχω ακούσει πολλά για την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Πάνθηρες και ανυπομονώ να τη ζήσω από κοντά. Η επιστροφή μου στην Ευρώπη έχει επίσης ιδιαίτερη προσωπική σημασία για εμένα και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για την ευκαιρία να βρίσκομαι πιο κοντά στους ανθρώπους που έχουν σημασία για εμένα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους πάντες και να βοηθήσω την ομάδα με κάθε τρόπο που μπορώ».

Καλωσορίζουμε θερμά τη Λάουρα στην οικογένεια του Πανιωνίου και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανέρυθρη φανέλα».