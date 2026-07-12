Στο Λας Βέγκας ο ατζέντης του Τάιλερ Ντόρσεϊ!

Η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού δίνει το παρών και πάλι στο κορυφαίο σάμερ λιγκ του ΝΒΑ, εκεί, όπου είναι εδώ και μέρες ο ατζέντης του Ντόρσεϊ.

Τι θα γίνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ; Μάλλον κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Ή μάλλον υπάρχει κάτι σίγουρο: οι δύο πλευρές έχουν συμβόλαιο για μία ακόμη σεζόν.

Θα γίνει επέκταση ή όχι; Ο κόσμος του Ολυμπιακού περιμένει με ανυπομονησία είναι η αλήθεια. Αν ψάχνετε τον ατζέντη του Ντόρσεϊ, πάντως, είναι στο Λας Βέγκας.

Ο Γιώργος Ρουσσάκης δίνει το παρών στο κορυφαίο σάμερ λιγκ του ΝΒΑ, αλλά αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει με τον Ντόρσεϊ, έχει να κάνει με τους αρκετούς πελάτες του, που παίζουν στο Λας Βέγκας.

Αναμένεται, πάντως, να φύγει τις επόμενες ώρες από την πολιτεία της Νεβάδα και είναι άγνωστο αν στο μεταξύ θα γίνει κάποια νέα επαφή με τους Πειραιώτες.