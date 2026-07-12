«Επίθεση» Φουρνιέ σε Γιαννακόπουλο: «Δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή»

Ο Εβάν Φουρνιέ που προκάλεσε το μεγαλύτερο χάος με χειρονομίες στους περυσινούς τελικούς που αρμόζουν σε χούλιγκαν, επιτέθηκε στον… Γιαννακόπουλο για τις αντιδράσεις του στους τελικούς ΟΣΦΠ-Παναθηναϊκού.

Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε... φωτιά στους περσινούς τελικούς, καθώς προχώρησε σε χειρονομίες που αρμόζουν σε χούλιγκαν. Ωστόσο, σε δηλώσεις του στο «FIRST TEAM» στάθηκε στις αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR και επιτέθηκε στον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, τονίζοντας πως αυτός δημιουργεί μία άσχημη ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε για τους τελικούς του 2025, την κόντρα των δύο ομάδων και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:

«Αυτή η αντιπαλότητα είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων, και ειλικρινά είναι τρομερό. Και είναι κρίμα, γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί είναι απίστευτοι, και κατέληξαν να γίνουν μια νομική μάχη, μια διαμάχη στο γήπεδο, πίεση στους διαιτητές, ενώ κάποια από τα σπίτια των παικτών υπέστησαν βανδαλισμούς. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια βιτρίνα για το ελληνικό μπάσκετ, και μετατράπηκε σε ένα απόλυτο χάος.

Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Μισούν ο ένας τον άλλον εδώ και τόσο καιρό που δεν ξέρεις πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που δεν γνωρίζω. Αλλά είναι σαφές ότι ο ιδιοκτήτης τους δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, με προσβολές, και βασικά, αυτό είναι όλο. Η σειρά ξεκινά και όλοι είναι φλογισμένοι. Οι οπαδοί έρχονται και μας ζητούν να κερδίσουμε, και δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ· θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ.

Όταν έκανα αυτή τη χειρονομία, η γυναίκα μου έμεινε σοκαρισμένη· μου είπε ότι δεν με είχε ξαναδεί έτσι. Και είναι αλήθεια. Για να καταλάβετε το πλαίσιο: είσαι εσύ απέναντι σε 20.000 άτομα που σε προσβάλλουν, και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Και τότε, έγινε ένα πραγματικά μεγάλο λάθος εναντίον μου, και έχασα τον έλεγχο. Ήθελα να τσακωθώ με κάποιον, και είδα τους οπαδούς δίπλα στο γήπεδο που φώναζαν: “Έλα, ας τσακωθούμε”. Έτσι, μου έσπασε το φρένο, και έκανα αυτό που έκανα. Και αυτό συνέβη ξανά με τον Τάιρικ Τζόουνς. Και για μένα, αυτή είναι ευθύνη όσων είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση. Όταν δύο παίκτες είναι τόσο εξαγριωμένοι και έτοιμοι να τσακωθούν, στο 90% των περιπτώσεων το εννοούν, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι γεμάτοι αδρεναλίνη. Πρέπει να τους χωρίσεις. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να τους επιβλέπει. Αν συναντηθούν ξανά, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και δυστυχώς αυτό συνέβη».

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