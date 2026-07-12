Το «χρυσό» συμβόλαιο που ζητάει ο Ντέιβις από τους Ουίζαρντς

Γνωστό έγινε το συμβόλαιο που θέλει να υπογράψει με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ο Άντονι Ντέιβις.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ενδιαφέρονται για τον Άντονι Ντέιβις, ωστόσο ο «Φρύδιας» θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Όπως ανέφερε ο Μπρετ Σίεγκλ, ο πρωταθλητής του 2020 θα μπορεί τον Αύγουστο να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 275 εκατομμυρίων ευρώ και προσπαθεί να πείσει τους «Μάγους» να του το προσφέρουν. Βέβαια, τονίζει πως δύσκολα θα λάβει μία τέτοια προσφορά, λόγω των πολλών τραυματισμών που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον Άντονι Ντέιβις. Είναι ένας ακόμα από αυτούς τους παίκτες που θα αποκτήσουν το δικαίωμα ανανέωσης συμβολαίου, νομίζω από τις 6 Αυγούστου. Θα δικαιούται ένα τετραετές συμβόλαιο 275 εκατομμυρίων δολαρίων.

Καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει στον Άντονι Ντέιβις 275 εκατομμύρια δολάρια, δεδομένου του ιστορικού τραυματισμών του τα τελευταία δύο με τρία χρόνια. Αλλά αυτό είναι που επιδιώκουν ο Ριτς Πολ και ο Ντέιβις. Θα ασκήσουν πίεση στους Ουίζαρντς για να τους προσφέρουν κάποιο max συμβόλαιο και θα δούμε τι θα συμβεί τελικά» ανέφερε.