Προγνωστικά Ντε Γκράαφστσαπ – ΑΕΚ: 2.35 στο ξεκίνημα της Ένωσης

Η Ντε Γκράαφστσαπ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των δύο ομάδων.

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Ανάλυση Ντε Γκράαφστσαπ

Η Ντε Γκράαφστσαπ πάλεψε την περασμένη σεζόν για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, όμως δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της. Ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Eerste Divisie στην 4η θέση και εξασφάλισε συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου.

Ανάλυση ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπαίνει στη νέα σεζόν ως πρωταθλήτρια Ελλάδας, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της. Η «Ένωση» θέλει να χτίσει πάνω στην περσινή επιτυχία και να παρουσιαστεί έτοιμη στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν.

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