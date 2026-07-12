Επιβεβαίωσε για Άλι ο τεχνικός διευθυντής της Μάλμε: «Είναι κοντά σε νέα ομάδα»

Επίσημη επιβεβαίωση για την μεταγραφή του Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ, με τον τεχνικό διευθυντή της Μάλμε να παραδέχεται ότι η υπόθεση βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Ο Δικέφαλος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την τρίτη μεταγραφική κίνηση του φετινού καλοκαιριού, μετά την απόκτηση του Άριτζ Ελουστόντο και την διαφαινόμενη συμφωνία με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς τα έχει βρει σε όλα με την σουηδική ομάδα για την περίπτωση του 28χρονου μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Άλι αναμένεται αύριο (13/7) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής και να ανακοινωθεί επίσημα από τους «ασπρόμαυρους».

Ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής από το σημερινό παιχνίδι της Μάλμε, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Φίλιπ Μπέργκλουντ, να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ.

«Είναι πολύ κοντά σε μια άλλη ομάδα, οπότε επιλέξαμε να τον αφήσουμε εκτός αποστολής», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον Άλι.