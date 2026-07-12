ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Τάχα Άλι - Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη

Το ρεπορτάζ των Σουηδών περί οριστικής συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι επιβεβαιώνεται πλήρως, με τον 28χρονο εξτρέμ να αναμένεται αρχές της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη!

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, το ρεπορτάζ του Ντάνιελ Κριστόφερσον περί οριστικής συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε, επιβεβαιώνεται στο ακέραιο. Ο Σουηδός, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό ματς με την Γκετένμποργκ καθώς προβάρει ήδη τα ασπρόμαυρα.

ΠΑΟΚ και Μάλμε έφτασαν σε απόλυτη συμφωνία, με τον 28χρονο εξτρέμ να αναμένεται αρχές της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που απορρέει από πλευράς Δικεφάλου είναι πως καταβάλλουν προσπάθεια να βρεθεί μέχρι την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο…

Θυμίζουμε πως σήμερα στις 18.15 αναμένεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με το μεταγραφικό σχεδιασμό των ασπρόμαυρων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε μια γεμάτη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ.