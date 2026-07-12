Back to base - Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ

Επιστροφή στη βάση και στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, μετά από δύο εβδομάδες παραμονής στην Ολλανδία.

Το βασικό στάδιο της ασπρόμαυρης προετοιμασίας ολοκληρώθηκε με το φιλικό απέναντι στην Τβέντε, με τον Δικέφαλο να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη σήμερα (12/7) μέσω Ντίσελντορφ.

Λίγο μετά τις 16:00 αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» η αποστολή του ΠΑΟΚ, δύο ώρες νωρίτερα από την άφιξη του Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον Δικέφαλο.

Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι έχουν διήμερο ρεπό μετά την 15θήμερη προετοιμασία στην Ολλανδία και θα επιστρέψουν στη Νέα Μεσημβρία το πρωί της Τετάρτης (15/7), προκειμένου να ολοκληρώσουν την pre-season, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό του Εuropa League.

