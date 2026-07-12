Η Εύα Ασδεράκη στην καρέκλα του τελικού στο Wimbledon!

Η Εύα Ασδεράκη σημειώνει μια ακόμα μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της: θα είναι σήμερα η umpire του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Σάσα Ζβέρεφ στο Wimbledon!

Αυτός, μάλιστα, θα είναι ο πρώτος τελικός του απλού ανδρών στο All England Club στον οποίο θα είναι διαιτήτρια!

Έχει προηγουμένως διευθύνει τελικούς του απλού γυναικών το 2013 και το 2017, καθώς και πολλούς τελικούς διπλού και μικτού διπλού στη διάρκεια της καριέρας της.

Έχει επίσης διαιτητεύσει δύο τελικούς απλού ανδρών στο US Open (το 2015 – όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ως διαιτήτρια τελικό απλού ανδρών – και το 2024) και έναν στο Roland Garros (το 2025).

Παράλληλα, έχει διευθύνει τους τελικούς του απλού γυναικών και στα τέσσερα τουρνουά Grand Slam, καθώς και τον τελικό του απλού γυναικών για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Η Εύα απέκτησε το Gold Badge ως umpire το 2007 και εντάχθηκε στην ομάδα διαιτησίας της World Tennis / Grand Slam το 2016.

Όλα αυτά, βέβαια, δείχνουν ότι είναι αυτή τη στιγμή μια από τις κορυφαίες (αν όχι η κορυφαία) umpire στον κόσμο!