Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, σε ηλικία 74 ετών

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Amiri Diwan, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ο Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, βοηθώντας στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της. Το 2013, μεταβίβασε την εξουσία στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, σε μία κίνηση που θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια για την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, το Κατάρ γνώρισε κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη που ενίσχυσε τη θέση του στη διεθνή κοινότητα, ενώ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας.

Οι αρχές του Κατάρ δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι.

Πηγή: newsbomb.gr