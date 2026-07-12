Είδε από κοντά την πρόκριση του Μέσι ο Μανού Γκαρθία (pic)

Ο Μανού Γκαρθία είδε από κοντά την πρόκριση της Αργεντινής επί της Ελβετίας - Στο ίδιο γήπεδο και ο σύμβουλος διοίκησης του Άρη, Αβραάμ Γκραντ.

Ο πρώην παίκτης του Άρη και υποψήφιος για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, Μανού Γκαρθία είδε από κοντά τον Λιονέλ Μέσι να οδηγεί την ομάδα του στην πρόκριστη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο ίδιο γήπεδο βρέθηκε και ο νέος σύμβουλος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος είναι επίσημος καλεσμένος της FIFA, και αναμένεται να έρθει στην συμπρωτεύουσα σύντομα για να πιάσει και επίσημα δουλειά.

Όπως είχατε διαβάσει και στο SDNA.gr ο Γκαρθία απασχολεί ξανά τον Άρη, με τον ίδιο να φαίνεται κάτι παραπάνω από ζεστός για την επιστροφή του στην Ελλάδα, με την άφιξη του Γκραντ στην χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, να σηματοδοτεί εξελίξεις.