Η ώρα της αλήθειας για Σίνερ και Ζβέρεφ

Το Wimbledon ετοιμάζεται να ρίξει την αυλαία του με έναν τελικό ανάμεσα στους δύο καλύτερους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Γιάνικ Σίνερ και ο Σάσα Ζβέρεφ θα αναμετρηθούν στις 18.00 (Novasports Prime) στο Centre Court με έπαθλο τον πιο ιστορικό τίτλο του αθλήματος και τα πάντα είναι ανοιχτά!

Ο 24χρονος Ιταλός φτάνει στον τελικό ως το φαβορί, όχι μόνο λόγω της εξαιρετικής αγωνιστικής του κατάστασης, αλλά και εξαιτίας της εντυπωσιακής παράδοσης που έχει δημιουργήσει απέναντι στον Γερμανό. Προηγείται με 10-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει τη νίκη στα εννέα τελευταία ματς τους. Από το 2023 και μετά, ο Ζβέρεφ δεν έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο να λυγίσει τον Νο.1 του κόσμου, αν και δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ στο γρασίδι.

Βέβαια, ένας τελικός Grand Slam αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή περίσταση. Ο Ζβέρεφ διαθέτει την εμπειρία, την ποιότητα και τα όπλα για να διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Kαι μετά την κατάκτηση του Roland Garros, φαίνεται ότι αγωνίζεται απελευθερωμένα και με περισσότερη αυτοπεποίθηση, κάτι που έχει τονίσει και ο αντίπαλός του.

Από την άλλη πλευρά, ο Σίνερ δείχνει να βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του. Με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, υποδειγματική κίνηση στο χορτάρι και τη σιγουριά που του δίνει το head to head, καλείται να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να προσθέσει το πέμτπτο Grand Slam στη συλλογή του. Ξέρει, άλλωστε, τον δρόμο, αφού είναι και ο υπερασπιστής του τροπαίου στο Λονδίνο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζβερεφ έχει ήδη εξασφαλίσει ην επιστροφή του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, εκτοπίζοντας τον Κάρλος Αλκαράθ, που βρίσκεται εκτός δράσης τους τελευταίους μήνες.

Ο 29χρονος Γερμανός, πέρα από τον δεύτερο major τίτλο του, κυνηγάει το λεγόμενο Channel Slam, δηλαδή την κατάκτηση του Roland Garros και του Wimbledo την ίδια σεζόν.