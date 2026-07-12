Δεν φοβούνται πως θα χάσουν τον Γιόκιτς οι Νάγκετς: «Τον εμπιστευόμαστε»

Στους Ντένβερ Νάγκετς δεν πιστεύουν πως κινδυνεύουν να χάσουν τον Νίκολα Γιόκιτς, επειδή δεν ανανέωσε φέτος το συμβόλαιό του.

Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του φέτος με τους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς το καλοκαίρι του 2027 θα μπορεί να υπογράψει το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του ΝΒΑ.

Παρά το γεγονός πως και άλλες ομάδες θα μπορούν να διεκδικήσουν την υπογραφή του, στους Ντένβερ Νάγκετς δεν φοβούνται το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.

«Έχουμε αυτοπεποίθηση. Τον εμπιστευόμαστε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να το κάνουμε» δήλωσε ο Executive Vice President of Player Personnel, Τζον Ουάλας, στο «The Denver Post».