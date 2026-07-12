Κοκκινάκης στο SDNA: «Εξακολουθώ να ονειρεύομαι»

Ο Θανάσης Κοκκινάκης μίλησε στο SDNA για τον σοβαρό τραυματισμό του στον ώμο, τα όνειρά του και την πιθανότητα να είναι... συμπαίκτης με τον Στέφανο Τσιτσιπά! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΊΝΟ.

Ο 30χρονος Ελληνοαυστραλός βρέθηκε μια ανάσα από τον τελικό του διπλού στο Wimbledon. Μαζί με τον παρτενέρ του, τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς, μπήκαν στο κυρίως ταμπλό ως αναπληρωματικοί και έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, όπου σταμάτησαν απέναντι στους επικεφαλής του ταμπλό και μετέπειτα πρωταθλητές Χάρι Χελιοβάρα και Χένρι Πάτεν.

Η σπουδαία αυτή πορεία, ωστόσο, είχε ένα μικρό «κόστος» για τον Θανάση. Τα σχέδιά του για διακοπές στη Μύκονο μπήκαν στην άκρη, αφού το τένις τον κράτησε στο Λονδίνο περισσότερο απ’ όσο περίμενε!

Πέρυσι, πάντως, πρόλαβε να γνωρίσει από κοντά την ομορφιά των ελληνικών νησιών και έμεινε εντυπωσιασμένος από το Αιγαίο. Μύκονος, Μήλος, Πάρος και Σαντορίνη ήταν οι σταθμοί του ταξιδιού του, ενώ, η Ελλάδα παραμένει ένας προορισμός στον οποίο θέλει να επιστρέψει.

«Τη λάτρεψα. Πραγματικά τη λάτρεψα», λέει για την Ελλάδα. «Είχα πάει στη Μύκονο πριν από μερικά χρόνια, μάλλον το 2023. Πέρυσι, όμως, κάποιοι πολύ στενοί μου φίλοι, που έχουν βίλα στη Μύκονο, με κάλεσαν και πήγαμε με μεγάλη παρέα. Ήταν υπέροχα. Μετά πήγαμε στη Μήλο, στην Πάρο και στη Σαντορίνη με τη σύντροφό μου. Ήταν πανέμορφα νησιά».

Ο Κοκκινάκης εξηγεί ότι αυτός είναι και ο λόγος που θέλει να επιστρέψει: «Δεν υπάρχει καλύτερος προορισμός για διακοπές. Καλός καιρός, παραλίες, εξαιρετικό φαγητό. Και οι παραλίες... πραγματικά δεν βρίσκεις τέτοιες εύκολα. Η Μήλος είναι απίστευτη».

Παρότι καταλαβαίνει αρκετά ελληνικά, παραδέχεται ότι ακόμη δυσκολεύεται με κάποιες λέξεις. «Εντάξει, εντάξει είναι», απαντά στα ελληνικά όταν ρωτήθηκε για το επίπεδό του, πριν εξηγήσει στα αγγλικά: «Καταλαβαίνω πολλά, αλλά υπάρχουν κάποιες λέξεις στις οποίες κολλάω. Οπότε, μη μου μιλάς πολύ στα ελληνικά!».

«Θα έχω καθαρή εικόνα μετά το US Open»

Η συζήτηση, ωστόσο, γρήγορα πέρασε στο πιο σημαντικό θέμα για τον ίδιο: τη μάχη με τον τραυματισμό που έχει επηρεάσει την καριέρα του.

«Είμαι καλά. Το διπλό είναι πιο εύκολο. Στο διπλό πιστεύω ότι μπορώ να παίζω μέχρι τα 50 μου», σημειώνει με χιούμορ. «Στο μονό ήμουν εντάξει. Δυσκολεύτηκα λίγο μετά τον αγώνα με τον Μπούμπλικ, κυρίως επειδή πονούσα. Πάντα ο πιο δύσκολος αγώνας είναι ο επόμενος».

Ο Ελληνοαυστραλός εξηγεί ότι το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως μετά την ένταση των αγώνων: «Όταν ξεκινάω ένα τουρνουά ξεκούραστος, νιώθω καλά στον αγώνα. Ακόμα κι αν κρατήσει πέντε σετ ή τέσσερις ώρες, δεν έχει σημασία. Το πρόβλημα εμφανίζεται την επόμενη μέρα, όταν αρχίζει να πονάει πραγματικά. Είναι ο ίδιος τραυματισμός πάνω στον οποίο προσπαθώ να δυναμώσω».

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια, αλλά χρειάζεται χρόνο. «Παίζω μόλις πέντε-έξι εβδομάδες μετά την επιστροφή μου. Πρέπει να συνεχίσω να παίζω και να δυναμώνω όπου μπορώ. Μετά το US Open θα έχω πιο καθαρή εικόνα και μετά θα ολοκληρώσω τη χρονιά για να δω πού βρίσκομαι».

«Υπάρχει η πιθανότητα απόσυρσης»

Το ενδεχόμενο της απόσυρσης υπάρχει, αλλά δεν είναι κάτι που έχει αποφασίσει. «Υπάρχει, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να συνεχίσω. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι το άθλημα».

Παρότι θα μπορούσε να αφοσιωθεί μόνο στο διπλό, ξεκαθαρίζει ότι η καρδιά του ανήκει στο μονό. «Είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν με συναρπάζει όπως το μονό. Θέλω να συνεχίσω να παίζω μονό».

Για τον ίδιο, το κριτήριο δεν είναι η κατάταξη αλλά η δυνατότητα να αγωνίζεται χωρίς να περιορίζεται από τον πόνο. «Δεν έχει σχέση με το πού βρίσκεται η κατάταξή μου. Έχει να κάνει με το αν νιώθω συνεχώς τραυματισμένος και αν μπορώ πραγματικά να ανταγωνιστώ».

Ο Κοκκινάκης περιγράφει τη διαχείριση ενός χρόνιου προβλήματος ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. «Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να περάσει ένας αθλητής. Ζω με αυτό από το 2019».

«Ο τραυματισμός με τον οποίο έπαιζα τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την επέμβαση... κανένας επαγγελματίας τενίστας δεν θα αγωνιζόταν έτσι. Υπήρχαν εβδομάδες που κατάφερνα να παίξω με πολύ πόνο. Άλλες φορές ήταν αδύνατο».

«Μπορώ ακόμα να πετύχω καλά πράγματα»

Η μεγαλύτερη δυσκολία, όπως λέει, είναι η ψυχολογική πίεση: «Παίζεις απέναντι στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Χρειάζεσαι κάθε ποσοστό υγείας και κάθε ίχνος συγκέντρωσης. Θα έπρεπε να σκέφτεσαι πώς θα νικήσεις τον αντίπαλο και όχι συνεχώς τι θα κάνει το σώμα σου».

Παρά τις δυσκολίες, το κίνητρο παραμένει. «Θέλω να κερδίζω και να κάνω ό,τι μπορώ. Όταν αντιμετωπίζω κορυφαίους παίκτες, θέλω να δοκιμάζω τον εαυτό μου».

Ο ίδιος θεωρεί ότι, δεδομένων των συνθηκών, εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό επίπεδο. «Αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο τένις έχω παίξει τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι τα πηγαίνω αρκετά καλά απέναντί τους».

Η συζήτηση οδηγείται και στα όνειρά του για το μέλλον. «Ναι, εξακολουθώ να ονειρεύομαι. Το δύσκολο είναι να ξεχωρίσω τα τενιστικά μου όνειρα από την κατάσταση του σώματός μου».

«Αν το σώμα μου με αφήσει, πιστεύω ότι μπορώ ακόμα να πετύχω πολύ καλά πράγματα. Ίσως όχι σε Grand Slam, αλλά σε ATP 250, ATP 500 ή κάποια Masters πιστεύω ότι μπορώ να κάνω σημαντικά πράγματα».

Και προσθέτει: «Δεν βάζω τέλος στο βιβλίο της καριέρας μου. Έχω ακόμα χρόνο».

Ο Κοκκινάκης δηλώνει περήφανος για όσα έχει πετύχει, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Ξεχωρίζει τον τίτλο στην Αδελαΐδα, το Australian Open στο διπλό με τον Νικ Κύργιο το 2022, αλλά και τις αναμνήσεις του από το Davis Cup.

«Υπήρχαν πολλές στιγμές που θα μπορούσα να είχα σταματήσει, αλλά θα το είχα μετανιώσει», λέει.

«Θα συνεχίσω με την Αυστραλία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ελλάδα, αλλά και στο ενδεχόμενο να έπαιζε κάποτε Davis Cup με τα ελληνικά χρώματα μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Οι γονείς μου γεννήθηκαν και οι δύο στην Ελλάδα, οπότε θα τους άρεσε πολύ να με δουν να αγωνίζομαι για την Ελλάδα».

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει: «Έχω ελληνικές ρίζες, αλλά είμαι Αυστραλός. Η Αυστραλία μου έδωσε όλες τις ευκαιρίες και όλη την ανατροφή μου. Θα συνεχίσω με την Αυστραλία, γιατί μου έχει προσφέρει πάρα πολλά».

Τέλος, μίλησε με θερμά λόγια για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη δύσκολη περίοδο που περνάει, μετά την αλλαγή στη συνεργασία του με τον πατέρα του.

«Αν δεν υπήρχε ο πατέρας του, ο Στέφανος δεν θα είχε γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα. Καταλαβαίνω όμως και τις συγκρούσεις. Η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα».

Ο Κοκκινάκης πιστεύει ότι ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις: «Είναι εξαιρετικός παίκτης και πιστεύω ότι θα ξαναβρεί τη φόρμα του. Στο τένις όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μία εβδομάδα».

Και πριν κλείσει η συζήτηση, θυμήθηκε την επίσκεψή του στην Αθήνα το 2015 για τον αγώνα επίδειξης με τον Τσιτσιπά: «Έπαιξα με τον Στέφανο όταν ακόμη ξεκινούσε. Στο Tatoi Club. Πολύ όμορφο κλαμπ. Πρέπει να επιστρέψω».