Eurobasket U20: Κόντρα στην Πορτογαλία στον τελικό η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία στον τελικό του Eurobasket U20 Β’ κατηγορίας.

Η άνοδος στην Α’ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού U20 είναι πλέον γεγονός για την Εθνική Νέων Γυναικών που όμως δεν επαναπαύεται.

Θέλει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς κατακτώντας αήττητη την πρώτη θέση στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τελευταίο αντίπαλο σήμερα (20.30) την Πορτογαλία στον τελικό του Ευρωπαϊκού U20 (Β’ Κατ.).

Και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωρίσει την ήττα, δίκαια χαρακτηρίζονται ως οι κορυφαίες της διοργάνωσης και ο τελικός αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη είναι αποφασισμένες να τα δώσουν όλα στο παρκέ για να αποχαιρετήσουν με νίκη τη διοργάνωση.

Για τον τελευταίο αγώνα του Ευρωπαϊκού U20 απέναντι στην Πορτογαλία αναφέρθηκε ο Γιώργος Βελτσίστας συνεργάτης της Φρόσως Δρακάκη στον πάγκο της Εθνικής Νέων Γυναικών

«Αντιμετωπίζουμε στον τελικό μια ομάδα η οποία παίζει σε ένα γρήγορο ρυθμό, είναι πιεστική προσπαθεί να σε οδηγήσει σε λάθη. Εμείς σίγουρα όπως και σε όλα τα ματς θα κοιτάξουμε πρώτα απ’ όλα να ελέγξουμε τον ρυθμό να είμαστε σκληροί στην άμυνα, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να παλέψουμε για το χρυσό», ήταν τα λόγια.

Σε επίπεδο Εθνικής Νέων Γυναικών, οι αγώνες Ελλάδας – Πορτογαλίας είναι συνολικά 4. Αυτοί είναι οι εξής:

10.07.2010 Ελλάδα – Πορτογαλία 54-60 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών

15.07.2010 Ελλάδα – Πορτογαλία 47-42 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών

18.07.2010 Ελλάδα – Πορτογαλία 32-82 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών

15.07.2023 Ελλάδα – Πορτογαλία 61-60 Διεθνές Τουρνουά

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Στον μικρό τελικό το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στην Α’ Κατηγορία.

Να σημειωθεί ότι χθες η Εθνική Νέων Γυναικών επικράτησε με 78-59 του Μαυροβουνίου, πέρασε στον τελικό και παράλληλα εξασφάλισε την άνοδο στην Α’ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού U20.