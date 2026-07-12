Μια φωνή, ένα μήνυμα: το μπάσκετ ενώνει!

Το 1ο FIBA Masters Open 2026 φτάνει προς την κορύφωσή του, με την ΕΟΚ, το FIBA Foundation και τους αθλητές που αγωνίζονται στη διοργάνωση να ενώνουν τις φωνές τους, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες (10/7) στο Λουτράκι στο πλαίσιο του προγράμματος Basketball For Good.

Στη ξεχωριστή δράση που φιλοξενήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γαλανόπουλος» και ήταν γεμάτη συγκίνηση και πολλά χαμόγελα, τα μέλη του αtυπιkό, του Δήμου Παλλήνης, με την υποστήριξη του ΓΣ Παλλήνης Basketball, μοιράστηκαν το παρκέ με κορυφαίους Masters καλαθοσφαιριστές από την Αυστραλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας για να συμμετάσχουν στο FIBA Masters Open 2026.

Μέσα από το παιχνίδι, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση, όλοι έγιναν μία ομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το μπάσκετ αποτελεί μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει ανθρώπους, καλλιεργεί τον αμοιβαίο σεβασμό και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς.

Η δράση ανέδειξε στην πράξη τη φιλοσοφία του Basketball for Good του FIBA Foundation, σύμφωνα με την οποία το μπάσκετ αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα άθλημα: είναι ένα ισχυρό εργαλείο συμπερίληψης, ισότητας, κοινωνικής προσφοράς και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

Στο μεταξύ, το FIBA Masters Open βρίσκεται στην κορύφωσή του, με τη δράση του Σαββατοκύριακου 11-12 Ιουλίου να αναδεικνύει τους πρώτους μεγάλους νικητές αυτού του νέου παγκόσμιου πρωταθλήματος, που έχει την Ελλάδα ως πρώτη διοργανώτρια στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, με την αρχή να γίνεται το Σάββατο 11 Ιουλίου, με τρεις στέψεις σε Κιάτο και Κόρινθο.

Στην κατηγορία 45+ Ανδρών, η Trede από την Αργεντινή ήταν η μεγάλη νικήτρια με 60-58 έναντι της Ιρλανδίας και σήκωσε την κούπα, που της παρέδωσε ο Άρης Ζώης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA, ενώ νωρίτερα βράβευσε και τον MVP, Ροντρίγκο Ριτόλι. Μια ελληνική ομάδα ήταν εκείνη, που κατέκτησε το χάλκικο μετάλλιο, καθώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επικράτησε των Australia Masters με 76-71, φέρνοντας διάκριση στην οικοδέσποινα Ελλάδα.

Στην ίδια ηλικιακή ομάδα, στις Γυναίκες, οι Italia Golden Players κατέκτησαν την κούπα με 65-54 απέναντι στην Ιρλανδία σε ένα γεμάτο Κλειστό του Κιάτου, με τις Mexico Masters νωρίτερα να παίρνουν την τρίτη θέση με 64-43 κόντρα στις Australia Masters Brolgas με MVP την Σαμπρίνα Πατσίλιο.

Πρωταθλητές υπήρξαν και στην ηλικιακή κατηγορία 65+ Ανδρών κι εκείνοι ήταν οι Chicago Challengers από τις ΗΠΑ, που νίκησαν με 56-41 στον τελικό τους Golden Players Italia, ενώ νωρίτερα οι Australia Masters επικράτησαν της Trouville Uruguay με 55-34 και πήραν το χάλκινο μετάλλιο.

Κλειστό Λουτρακίου

M70+ 5th-7th Place Australia Masters-USA 55-44

M50+ 5th-8th Place Italia Golden Playera Giove-Maxibasketball 52-60

F50-55+ 5th-7th Place The Team Italy 55+-Australia Masters Brolgas 31-39

Κλειστό Κορίνθου

M50+ 7th-8th Place Monsonic-MAXIESPAÑA 58-104

Μ45+ Final Trede-Ireland 60-58

M40+ 9th-12th Place KB Team-Erika Caimboplad Granada 74-71

KB Team: Λιβαδίτης 12(1), Κεφάλας 16, Καραγιάννης 8(1), Ταγαράς 7(1), Τριαντάφυλλου 12(2), Ζαρακιώτης 9(1), Βασιλείου 1, Πάχουλας 9(1)

M45+ 3rd Place Game Australia Masters-DSA Lawyers of Athens 71-76

DSA Lawyers of Athens: Παπαβασιλείου, Χατζηστάμου 5(1), Τσιρίδης 6(1), Μίντζιας 13(2), Χριστιανόπουλος, Κυρτάτας, Σταθούλης 22(1), Φιλιππόπουλος 20(1), Τσεμπερλίδης 2, Παπαγιαννόπουλος 8(2), Οικονόμου, Βαϊνας

Κλειστό Κιάτου

M65+ 3rd Place Game Trouville Uruguay-Australia Masters 34-55

M65+ Final Chicago Challengers-Golden Players Italia 56-41

F45+ 3rd Place Game Australia Masters Brolgas-Mexico Masters 43-64

F45+ Final Italia Golden Players-Ireland 65-54

M55+ 3rd Place Game Italia Golden Players Nettuno-Czechia 45-43

Κλειστό Λεχαίου

M60+ 5th-6th Place Puerto Rico-Australia Masters Gold 52-57

F40+ Group A Italia Golden Players-Australia Masters Brolgas 73-26