Ενθουσιασμός για Γιάγκουσιτς στην Κροατία: «Θα έχει πιο σημαντικό ρόλο φέτος στον Παναθηναϊκό»

Οι καλές εμφανίσεις του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στα φιλικά του Παναθηναϊκού και η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Νίστρουπ δημιουργούν ενθουσιασμό στους Κροάτες.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο του κροατικού ποδοσφαίρου, με τον Παναθηναϊκό να κάνει μια σπουδαία επένδυση και να τον φέρνει στην Αθήνα από την Σλάβαν Μπέλουπο. Πέρσι ωστόσο δεν βρήκε ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής με τον Ράφα Μπενίτεθ και περιορίστηκε σε λίγες και ολιγόλεπτες συμμετοχές.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ωστόσο τον έχει σε περίοπτη θέση στα πλάνα του, τον εμπιστεύεται απόλυτα και φαίνεται πως... ποντάρει πολλά πάνω του ενόψει της νέας σεζόν. Κάτι που έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται από τα φιλικά προετοιμασίας, με τον Κροάτη να «λάμπει» και ειδικά κόντρα στην Γκρασχόπερ να αποτελεί τον MVP.

Το κροατικό «sportklub» λοιπόν αναφέρθηκε στις εμφανίσεις που έχει κάνει έως τώρα στην προετοιμασία ο Γιάγκουσιτς, τονίζοντας ότι θα έχει σαφώς πιο σημαντικό ρόλο στο «Τριφύλλι» σε σχέση με πέρσι.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο νεαρός διεθνής της Κροατίας, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, πέτυχε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Στο 48ο λεπτό δέχθηκε πάσα από τον Ντάβιντε Καλάμπρια περίπου 30 μέτρα μακριά από την εστία, κινήθηκε προς την περιοχή και με ένα ακριβές σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, έπειτα και από κόντρα, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Γιάγκουσιτς παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 59ο λεπτό και με αυτό το τέρμα κατέγραψε τη δεύτερη άμεση συμμετοχή του σε γκολ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Άγιαξ είχε μοιράσει ασίστ σε ένα από τα γκολ, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση. Τα άλλα δύο τέρματα του Παναθηναϊκού σημείωσαν οι Ανας Ζαρουρί και Βιθέντε Ταμπόρδα.

Οι καλές εμφανίσεις του κατά την περίοδο της προετοιμασίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός να έχει σαφώς πιο σημαντικό ρόλο τη νέα σεζόν σε σχέση με το δεύτερο μισό της προηγούμενης. Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες γύρω από το πρόσωπό του, όμως στο πρώτο του εξάμηνο κατέγραψε μόλις έξι συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος συνολικά για 84 λεπτά».