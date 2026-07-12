Ταμπόρδα... on fire: 3 φιλικά, 3 γκολ για τον Αργεντινό του Παναθηναϊκού (vids)

Ο Βισέντε Ταμπόρδα επιβεβαιώνει και στην φετινή προετοιμασία την εξαιρετική σχέση που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα, πετυχαίνοντας γκολ και στα 3 φιλικά του Παναθηναϊκού.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός δεν είχε ενεργό ρόλο στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, όμως όλα άλλαξαν από την στιγμή που έπαιξε βασικός και σκόραρε απέναντι στην Ρόμα. Έκτοτε εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή του «Τριφυλλιού», βρίσκοντας πολλά και σημαντικά γκολ και μοιράζοντας ασίστ στους συμπαίκτες του.

Η εξαιρετική σχέση που έχει αναπτύξει με τα αντίπαλα δίχτυα επιβεβαιώνεται μάλιστα και στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας, αφού μέχρι στιγμής έχει σκοράρει και στα τρία φιλικά του Παναθηναϊκού, απέναντι σε Χέλμοντ, Άγιαξ και Γκρασχόπερ.

Κόντρα στην Χέλμοντ σκόραρε από κοντά μόλις στο 6ο γκολ, πετυχαίνοντας το πρώτο φετινό γκολ της ομάδας (έστω κι ανεπίσημο). Ακολούθησε η εξαιρετική κεφαλιά για το 3-1 απέναντι στον Άγιαξ, αλλά και το ψύχραιμο πλασέ με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 3-0 κόντρα στην Γκρασχόπερ, στην χτεσινή αναμέτρηση της Λεωφόρου.