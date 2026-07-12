Επίσημο: Παρελθόν από την Βαλένθια ο Κοστέλο (vid)

Ο Ματ Κοστέλο αποτελεί παρελθόν και επίσημα από την Βαλένθια μετά από δύο χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 82 αγώνες με τις «Νυχτερίδες» και είχε κατά μέσο όρο 6,6 πόντους και 3,9 ριμπάουντ.
¡Mucha suerte, Matt! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 12, 2026
Cas 👉 Matt Costello finaliza su etapa en Valencia Baskethttps://t.co/Jy9LjEvvoA
Val 👉 Matt Costello finalitza la seua etapa a Valencia Baskethttps://t.co/5yMbgF5U99
Eng 👉 Matt Costello ends his time with Valencia Baskethttps://t.co/9WbmCVdtKJ pic.twitter.com/I9WwB3KqfB