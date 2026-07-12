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Επίσημο: Παρελθόν από την Βαλένθια ο Κοστέλο (vid)

Μπάσκετ
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Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως ο Ματ Κοστέλο αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Ματ Κοστέλο αποτελεί παρελθόν και επίσημα από την Βαλένθια μετά από δύο χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 82 αγώνες με τις «Νυχτερίδες» και είχε κατά μέσο όρο 6,6 πόντους και 3,9 ριμπάουντ.

Επίσημο: Παρελθόν από την Βαλένθια ο Κοστέλο (vid)