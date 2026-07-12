Πρόταση για ενός λεπτού σιγή πριν τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία

Καθώς πλησιάζει ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας (14/7, 22:00), ο Ερίκ Τσιοτί, ζήτησε από την FIFA να τηρηθεί σιγή ενός λεπτού πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας επιθυμεί με αυτόν τον τρόπο ν' αποτίσει φόρο τιμής στα 86 θύματα της επίθεσης που έγινε στις 14 Ιουλίου 2016, στην Promenade des Anglais, δέκα χρόνια μετά την τραγωδία.

Σε επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο Τσιοτί πιστεύει ότι ένας τέτοιος φόρος τιμής «θα έδειχνε την αλληλεγγύη της ευρύτερης ποδοσφαιρικής οικογένειας με τα θύματα της τρομοκρατίας και τους αγαπημένους τους».

Προσθέτει ότι η ενός λεπτού σιγή θα γίνει δεκτή «με βαθιά συγκίνηση από τις οικογένειες των θυμάτων, τους επιζώντες και όλους τους Γάλλους», υπενθυμίζοντας «τις αξίες της αδελφοσύνης και της ενότητας που ενσαρκώνει το ποδόσφαιρο».

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