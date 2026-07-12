Marathon Masters 2026: Δεύτερο χρυσό για Τσοπούλου, Καλαμαρίδου

Μετά την Ίο και στην παραλία Μυλοπότα, η Κωνσταντίνα Τσοπούλου με την Μυρτώ Καλαμαρίδου κατέκτησαν και το Marathon Masters στις εγκαταστάσεις του Karavi Club στον Σχινιά.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας συνέχισαν τη νικηφόρα πορεία τους στο φετινό σιρκουί και εξακολουθούν να παραμένουν η μόνη αήττητη ομάδα στο τουρ.

Στον τελικό της διοργάνωσης στο κεντρικό γήπεδο η Μυρτώ Καλαμαρίδου και η Κωνσταντίνα Τσοπούλου νίκησαν την Ελπίδα Πιτσιγκώνη και την Ελένη Χαντζή που πάλεψαν έως το τέλος αλλά στο φινάλε λύγισαν με 2-1 (21-11, 12-21, 15-10) σετ.

«Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά. Στο δεύτερο σετ χάσαμε τη διαχείριση των γηπέδων και του αέρα και δεν παίξαμε καλά στο μπλοκ-άμυνα που είναι ένα σημαντικό στοιχείο για εμάς. Αλλά στο τάι-μπρέικ βρήκαμε τον εαυτό μας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Τώρα πάμε βήμα-βήμα αλλά ο μεγάλος στόχος είναι τα τελικά στην Πλατεία Συντάγματος» δήλωσαν η Κωνσταντίνα Τσοπούλου και η Μυρτώ Καλαμαρίδου.

Από τη πλευρά τους η Ελένη Χαντζή και η Ελπίδα Πιτσιγκώνη ανέφεραν: «Στο πρώτο σετ δεν ήμασταν καλές και τα κορίτσια μας πίεσαν. Στο δεύτερο σετ πιέσαμε με side out και άμυνα. Στο τρίτο σετ ενώ τα πηγαίναμε καλά χάσαμε την ψυχραιμία μας. Παίξαμε με μία πολύ καλή και έμπειρη ομάδα, η οποία αγωνίζεται και στο εξωτερικό. Εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει και δένουμε σαν ζευγάρι. Εμείς ξεκινήσαμε να προπονούμαστε από τον Μάιο. Εμείς δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Ελισάβετ Παπαγεωργίου/Ευανθία Μπαλδώκα 2-0 (21-09, 21-18)

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Ελισάβετ Παπαγεωργίου/Ευανθία Μπαλδώκα 2-0 (21-11, 21-14)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου 0-2 (14-21, 12-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Αργυρώ Ντεστάκου/Μαργαρίτα Τόλη 2-0 (21-14, 21-10)

Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Αργυρώ Ντεστάκου/Μαργαρίτα Τόλη 2-1 (21-15, 19-21, 15-06)

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 2-1 (21-12, 16-21, 15-10)

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Σοφία Ρουμελιώτη/Φένια Φραντζή 2-0 (21-18, 21-19)

Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου – Σοφία Ρουμελιώτη/Φένια Φραντζή 2-0 (21-17, 23-21)

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου 1-2 (18-21, 21-08, 14-16)

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη – Παναγιώτα Διώτη/Κατερίνα Σακκά 2-0 (21-14, 21-12)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Παναγιώτα Διώτη/Κατερίνα Σακκά 2-0 (24-22, 21-19)

Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη – Παναγιώτα Καράκου/Κατερίνα Σακκά 2-0 (21-16, 21-13)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 2-0 (21-17, 21-10)

Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου – Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου 2-0 (24-22, 21-17)

Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 0-2 (20-22, 14-21)

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου 2-0 (21-19, 24-22)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου – Αναστασία Σιρίνινα/Παρασκευή Ζαφειρίου 2-0 (21-14, 21-16)

Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-0 (21-13, 21-19)

ΤΕΛΙΚΟΣ