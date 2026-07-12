Φόροι, συντάξεις, μισθοί: Τι θα μπει στο «καλάθι της ΔΕΘ» - Μέτρα στήριξης τριών ταχυτήτων

Το βασικό πλέγμα μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «κλειδώνει» σταδιακά και το βάρος πέφτει στη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, συνταξιούχων και μισθωτών.

Το τελικό πακέτο αναμένεται να πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σε ένα μπαράζ συσκέψεων στο οικονομικό επιτελείο συζητείται το μείγμα των μέτρων που θα τρέξουν.

Πρόκειται για μία δύσκολη εξίσωση, καθώς στόχος είναι το πακέτο που θα ανακοινωθεί να είναι κοστολογημένο. Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αστάθμητοι παράγοντες, καθώς είναι εμφανές πως στη Μέση Ανατολή παραμένει περίπλοκο το τοπίο, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Μειώσεις φόρων

Από την κυβέρνηση λένε πως έχουν ήδη μειωθεί 83 φόροι και έπεται συνέχεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες. Για παράδειγμα, φαίνεται πως έχει κλειδώσει η μείωση στην προκαταβολή φόρου και πιθανότατα η περικοπή αυτή θα είναι κλιμακωτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμέρους αλλαγές έρχονται στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών από το επόμενο έτος. Η προσοχή στρέφεται μεταξύ άλλων σε επαγγελματίες που κατοικούν και εργάζονται σε μικρούς οικισμούς ή μικρά νησιά, σε πολύτεκνους, σε κλάδους με έντονη εποχικότητα κ.α. Στο τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύρυνση των εκπτώσεων και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος, τη μισθοδοσία και τον κύκλο εργασιών.

Αυξήσεις συντάξεων

Στις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι να δοθεί μια επιπλέον ενίσχυση στο εισόδημα των συνταξιούχων. Ένα σενάριο είναι το επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1.6 εκατομμύρια συνταξιούχους - και το οποίο ήδη αυξήθηκε στα 300 ευρώ - να ενισχυθεί περαιτέρω και για παράδειγμα να πάει στα 400 ευρώ.

Μια άλλη πρόταση που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι να υπάρξει μια επιπλέον αύξηση στο ποσό των συντάξεων, για να καλυφθούν οι απώλειες στο εισόδημά απ’ την πορεία του πληθωρισμού. «Κλειδωμένη» είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2027 με κερδισμένους περίπου 400.000 συνταξιούχους. Τέλος, δεν αποκλείεται να επανεξεταστούν επιμέρους διατάξεις που προβλέπονται στον νομό Κατρούγκαλου, όπως έγινε πρόσφατα με τις συντάξεις χηρείας.

Αυξήσεις μισθών

Στο πεδίο των μισθών κομβικής σημασίας για την κυβέρνηση είναι η περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζεται πως με βάση τις προεκλογικές δεσμεύσεις ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να φτάσει το 2027 τα 950 ευρώ, στόχος που πάντως θα ξεπεραστεί, καθώς ήδη είναι στα 920 ευρώ. Το βασικό σενάριο είναι να πάει στα 980 ευρώ, ενώ μένει να φανεί αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια έκπληξη και να αγγίξει τα 1000 ευρώ.

Πάντως, από την κυβέρνηση κλείνουν τα σενάρια για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης και επικαλούνται το υψηλό κόστος που θα είχε μια τέτοια κίνηση. Αρμόδιες πηγές λένε πως θα απαιτούνταν 8 δισεκατομμύρια ευρώ για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, ενώ έλεγαν πως ακόμα και αν επέστρεφε μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη θα απαιτούνταν 4 δισεκατομμύρια.

Ποια μέτρα «τρέχουν»

Με την ακρίβεια να αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών, ένα πακέτο μέτρων υλοποιείται σε δόσεις. Μιλώντας στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση: τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου». Η εξειδίκευση του μέτρου πιθανότατα θα γίνει σήμερα.

Παράλληλα πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ, με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου. Στόχος είναι οι μειώσεις να είναι το λιγότερο 5%, η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 έως 4 μήνες.

Μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν τρέξει και μία σειρά επιμέρους ρυθμίσεις και για παράδειγμα πρόσφατα ανακοινώθηκε η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας ενώ έρχονται νέα κίνητρα για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Πηγή: ethnos.gr