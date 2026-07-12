Επίσημο: Από τον ΠΑΟΚ Β στη Νίκη Βόλου ο Καλαϊτσίδης

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Μάριου Καλαϊτσίδη από τον ΠΑΟΚ Β.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι Βολιώτες είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον επιτελικό χαφ του Δικεφάλου, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρωνόταν.

Πλέον, ο Μάριος Καλαϊτσίδης αποτελεί και επίσημα παίκτη της Νίκης Βόλου, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί όπως πάντα 40% ποσοστό μεταπώλησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μάριο Καλαϊτσίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Μάριος Καλαϊτσίδης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2006, έχει ύψος 1,76 μ. και αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Ο δεξιοπόδαρος τεχνίτης μέσος αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση, την αντίληψη του παιχνιδιού και την ικανότητά του στη δημιουργία.

Με την Κ19 του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία, ενώ στη συνέχεια προωθήθηκε στον ΠΑΟΚ Β, με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2. Την περσινή αγωνιστική περίοδο πέτυχε, μάλιστα, γκολ στην αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στη Νίκη Βόλου, που διεξήχθη στο γήπεδο της Καλαμαριάς.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, ενώ η συνέπεια και η εξέλιξή του τον καθιστούν έναν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή με σημαντικές προοπτικές.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Μάριο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.»