Σπουδαία κίνηση της Μπεσίκτας: Έκανε δικό της τον πρώην ΝΒΑer Τζέιλεν Νόουελ

Η Μπεσίκτας με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του πρώην ΝΒΑer, Tζέιλεν Νόουελ.

Η Μπεσίκτας συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της συμμετοχής της στην Euroleague τη νέα σεζόν, με την τουρκική ομάδα να προχωράει σε μια σπουδαία κίνηση.

Η ομάδα της Πόλης έκανε δικό της τον πρώην ΝΒΑer, Tζέιλεν Νόουελ, ο οποίος είναι έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ο 26χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την κολεγιακή του πορεία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, επιλέχθηκε στο Νο. 43 του NBA Draft του 2019 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Μέμφις Γκρίζλις, Ντιτρόιτ Πίστονς και Νιου Όρλεανς Πέλικανς, μετρώντας περισσότερες από 200 συμμετοχές.

Το 2025 διακρίθηκε στο NBA G League, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Gigantes de Carolina στο Πουέρτο Ρίκο και έπειτα στην Κίνα, μετρώντας 22.3 πόντους και 3.4 ασίστ ανά αγώνα.