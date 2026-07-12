Marathon Masters 2026: Πρώτοι και καλύτεροι στο Karavi Club οι Τσιγαρίδας, Σεμιτέκολος

Μετά από πέντε κατακτήσεις τουρνουά Open ήρθε η ώρα για τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο και τον Χρήστο Τσιγαρίδα να χαμογελάσουν και σε τουρνουά Masters.

Οι περσινοί δευτεραθλητές Ελλάδας μετά συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες νίκησαν με 2-1 (21-16, 16-21, 20-18) σετ τον Αντιόλ Κόλα και τον Έντουαρντ Ράμος.

Ο αγώνας από την αρχή μέχρι το φινάλε ήταν εντυπωσιακός, με τους Τσιγαρίδα, Σεμιτέκολο να φτάνουν στο 14-11 αλλά οι Κόλα, Ράμος ισοφάρισαν, ενώ μάλιστα είχαν και δικό τους ματς μπολ τίτλου.

Τσιγαρίδας και Σεμιτέκολος διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με 20-18 ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

«Όταν ένα ματς καταλήγει να φτάνει τόσο ψηλά στο τάι-μπρέικ όλα κρίνονται σε μία φάση, μία λεπτομέρεια, ένα ντουμπλάζ. Μπήκαμε δυνατά στο πρώτο σετ, τα παιδιά αντέδρασαν και μετά το τάι-μπρέικ είναι ένα μικρό σετ» σχολίασαν εμφανώς κουρασμένοι από την υπερπροσπάθεια οι νικητές Χρήστος Τσιγαρίδας και Παναγιώτης Σεμιτέκολος.

«Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι με πολλά ράλι, κρίθηκε σε 1-2 λεπτομέρειες, σε 2-3 δικά μας λάθη. Πάμε τώρα για το επόμενο» σχολίασε ο Αντιόλ Κόλα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-13, 23-21)

Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 0-2 (18-21, 15-21)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης 2-0 (21-13, 21-15)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ιάκωβος Καφούρος/Θωμάς Καπίρης 2-0 (21-11, 21-19)

Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης – Ιάκωβος Καφούρος/Θωμάς Καπίρης 2-0 (21-12, 21-14)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 2-1 (16-21, 21-19, 15-09)

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (24-22, 21-18)

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-17, 21-15)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας 0-2 (15-21, 24-26)

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Νίκος Δημόπουλος/Ατάμ Τσαλικιάν 2-0 (21-19, 21-16)

Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος – Νίκος Δημόπουλος/Ατάμ Τσαλικιάν 2-0 (21-08, 21-16)

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 2-1 (20-22, 23-21, 15-12)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 2-0 (27-25, 29-27)

Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-1 (20-22, 23-21, 15-13)

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 2-0 (21-17, 21-18)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-10, 21-17)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος 0-2 (23-25, 19-21)

Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Θοδωρής Παπαδημήτριου/Παναγιώτης Ιωαννίδης 2-1 (16-21, 22-20, 15-06)

ΤΕΛΙΚΟΣ