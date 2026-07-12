Χαντζής: «Δεν μας αντιπροσωπεύει η εμφάνιση της πρεμιέρας»

Η Εθνική Νέων Ανδρών επέστρεψε για τη 2η αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ U20 με νίκη επί του Βελγίου. Ο Κωνσταντίνος Χαντζής με double double (10π. 10ρ.) και ακόμη τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα ήταν από τους βασικούς παράγοντες της νίκης. Ο ίδιος πάντα προτιμά να μιλά για την ομάδα και την προσπάθεια που έγινε συνολικά μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Κροατία.

«Μιλήσαμε ως ομάδα και είδαμε ότι δεν μας αντιπροσωπεύει αυτό που έγινε στην πρεμιέρα. Πεισμώσαμε αρκετά και είπαμε πως δεν θέλουμε να κάνουμε ανάλογη εμφάνιση. Βγήκαμε στο παρκέ θέλοντας να δείξουμε αυτό ακριβώς και πιστεύω το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό».

Η Ελλάδα οδήγησε σε λάθη τον αντίπαλό της και ο Χαντζής στέκεται στον τρόπο παιχνιδιού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος: «Το κλειδί για εμάς είναι πάντα και ήταν και σήμερα η άμυνα. Παίξαμε πιο σκληρά σε σχέση με την πρεμιέρα, τρέξαμε περισσότρο στην επίθεση, χτίσαμε μια διαφορά και φτάσαμε στη νίκη. Θα πρέπει όμως να είμαστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον, γιατί στο δεύτερο ήταν σαν να επαναπαυτήκαμε και αφήσαμε το Βέλγιο να μειώσει. Πρέπει να βγάλουμε την προσωπικότητά μας και να χτίσουμε πάνω σε αυτά που ξέρουμε να κάνουμε καλά στο γήπεδο».

Η συνέχεια λέει «Ισπανία», μια ομάδα από την οποία η Εθνική Νέων είχε ηττηθεί εύκολα στο διεθνές τουρνουά στο Ντομέτζε ντι Καντόρε, Μια ήττα την οποία κανείς δεν έχει ξεχάσει όπως τονίζει ο Χαντζής: «Θα προσπαθήσαμε να βγάλουμε το ίδιο, καλό μας πρόσωπο απέναντι στην Ισπανία. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει αυτή η σκληράδα και να τρέξουμε περισσότερο. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει αύριο, αλλά και γενικότερα στη διοργάνωση. Απέναντι στην Ισπανία στην προετοιμασία κάναμε μια κακή εμφάνιση σε τουρνουά στην Ιταλία και κανείς μας δεν έχει ξεχάσει τη εμφάνιση εκείνη».

Οι νεαροί Έλληνες διεθνείς βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν μέσα και από την καλή σχέση που έχουν χτίσει αυτό τον έναν μήνα και…κάτι που βρίσκονται στην προετοιμασία. Η ήττα από την Κροατία έγινε νίκη επί του Βελγίου και η παρέα έπαιξε το δικό της ρόλο στην… ολική επαναφορά: «Μιλήσαμε και μόνοι μας, μεταξύ μας οι παίκτες για τουλάχιστον δυο τρεις ώρες. Ο καθένας μας είπε τι νομίζει ότι φταίει, το συζητήσαμε και πιστεύω ότι δείξαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο σήμερα. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως δεν μας αντιπροσωπεύει η εμφάνιση της πρεμιέρας και πως ήταν μια παρένθεση που θέλουμε να πιστεύουμε πως έχει κλείσει οριστικά».