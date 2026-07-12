Φρανσίσκο: «Δέχθηκα κρούσεις από πέντε ομάδες - Στόχος μου το ΝΒΑ, θα ξεκαθαρίσουν όλα σύντομα»

Σε συνέντευξη του στο «BeBasket» ο Σίλβεν Φρανσίσκο μίλησε για την απόφασή του να πάει στην Βιλερμπάν, αλλά και το ενδιαφέρον πέντε ομάδων να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πέντε ομάδες μου είχαν καταθέσει την ίδια οικονομική πρόταση και ήταν διατεθειμένες να περιμένουν μέχρι τις 20 Ιουλίου, όταν λήγει η ρήτρα μου για το NBA. Για μένα, όμως, το πρότζεκτ στη Γαλλία ήταν πιο ελκυστικό από όλα τα υπόλοιπα. Να ηγηθώ μιας γαλλικής ομάδας, να διεκδικήσω την παρουσία σε Final Four της EuroLeague, ίσως ακόμη και να κατακτήσω την EuroLeague. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Πραγματικά φαντάστηκα τον εαυτό μου εκεί και είναι όμορφο που θα βρίσκομαι πιο κοντά στην οικογένειά μου».



«Ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι εύκολο η πρώτη χρονιά σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Τόνι θα βρίσκεται αμέσως υπό μεγάλη πίεση, όμως η πρώτη σεζόν θα είναι περίοδος προσαρμογής. Το ίδιο ισχύει και για εμάς τους παίκτες. Είναι ένας νέος σύλλογος και θα χρειαστούμε χρόνο για να προσαρμοστούμε. Ο καθένας θα βρει τον ρόλο του και έτσι είναι που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός που καταφέρνουν να φτάνουν μακριά».



Για την περίπτωση να αγωνιστεί στο NBA:



«Αν υπάρχει αυτή η ρήτρα στο συμβόλαιό μου, υπάρχει για κάποιον λόγο. Εξακολουθώ να έχω ως στόχο να παίξω στο NBA. Όμως η ρήτρα λήγει στις 20 Ιουλίου, οπότε πολύ σύντομα όλα θα είναι ξεκάθαρα».