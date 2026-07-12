Πρεμιέρα στην Αθήνα με τα βλέμματα στη Σάκκαρη

Ξεχωρίζει, φυσικά, η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Πολίνα Κουντερμετόβα, αλλά στη μάχη ρίχνονται και οι Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, Μαριάννα Αργυροκαστρίτη και Μάρθα Ματούλα.
Δυνατή, βέβαια, είναι και η αναμέτρηση της Τσινγουέν Ζενγκ με την Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο, που ανοίγει την αυλαία στο Centre Court.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απέσυρε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή της η Άιλα Τομλιάνοβιτς, που επρόκειτο να συναντηθεί με την επικεφαλής του ταμπλό Κλάρα Τάουσον.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας (13/07):
Center Court
17:30
Τσινγουέν Ζενγκ- Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο (Νο.6)
Πολίνα Κουντερμετόβα- Μαρία Σάκκαρη (Νο.4) (όχι πριν τις 19:30)
Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (WC)- Αλίσια Παρκς
Grandstand
17:30
Μαριάννα Αργυροκαστρίτη (WC)- Λίλι Τάγκερ (Q)
Βικτόρια Μορβαγιόβα (Q)- Σάρα Μπέιλεκ (Νο.5)
Μάρθα Ματούλα (WC)- Έλενα Μίτσιτς (Q)
Court 3
16:00
Λι/Γιε- Μονέτ/Σακελλαρίδη
Μάγκντα Λινέτ (Νο.8)- Μάι Χοντάμα
Μίνα Χότζιτς (Q)- Χάριετ Νταρτ