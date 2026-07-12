Πρεμιέρα στην Αθήνα με τα βλέμματα στη Σάκκαρη

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό στην Αθήνα (WTA 250) ξεκινούν αύριο (13/7) και το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο.

Ξεχωρίζει, φυσικά, η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Πολίνα Κουντερμετόβα, αλλά στη μάχη ρίχνονται και οι Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, Μαριάννα Αργυροκαστρίτη και Μάρθα Ματούλα.

Δυνατή, βέβαια, είναι και η αναμέτρηση της Τσινγουέν Ζενγκ με την Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο, που ανοίγει την αυλαία στο Centre Court.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απέσυρε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή της η Άιλα Τομλιάνοβιτς, που επρόκειτο να συναντηθεί με την επικεφαλής του ταμπλό Κλάρα Τάουσον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας (13/07):

Center Court

17:30

Τσινγουέν Ζενγκ- Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο (Νο.6)

Πολίνα Κουντερμετόβα- Μαρία Σάκκαρη (Νο.4) (όχι πριν τις 19:30)

Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (WC)- Αλίσια Παρκς

Grandstand

17:30

Μαριάννα Αργυροκαστρίτη (WC)- Λίλι Τάγκερ (Q)

Βικτόρια Μορβαγιόβα (Q)- Σάρα Μπέιλεκ (Νο.5)

Μάρθα Ματούλα (WC)- Έλενα Μίτσιτς (Q)

Court 3

16:00

Λι/Γιε- Μονέτ/Σακελλαρίδη

Μάγκντα Λινέτ (Νο.8)- Μάι Χοντάμα

Μίνα Χότζιτς (Q)- Χάριετ Νταρτ