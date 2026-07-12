Πάφος: Νεκρό 3χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

Αγοράκι τριών ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην περιοχή της Χλώρακας, στην Πάφο.

Το παιδί έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από το μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου και κατέληξε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο το τρίχρονο παιδί υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Πρόκειται για βρετανικής υπηκοότητας αγοράκι που είχε έρθει με τους γονείς του για διακοπές στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως αναφέρει η Cyprus Times, το δυστύχημα συνέβη ενώ το παιδί βρισκόταν στα χέρια του πατέρα του. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πατέρα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Το σημείο αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Πηγή: ethnos.gr