«Δυσαρεστημένος με τις αλλαγές στη Ρεάλ ο Χεζόνια που πιέζει για ΝΒΑ»

Ο Μάριο Χεζόνια εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τις εσωτερικές αλλαγές και ανακατατάξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Κροάτη φόργουορντ να πιέζει τους Μαδριλένους για τη μετακίνησή του στο ΝΒΑ

Οι εξελίξεις και οι φήμες γύρω από το μέλλον του Μάριο Χεζόνια έχουν φουντώσει το τελευταίο διάστημα Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «backdoorpodcast» ο Κροάτης φόργουορντ εμφανίζεται αρκετά δυσαρεστημένος με τις τελευταίες αλλαγές στις τάξεις των Μαδριλένων και τα Ισπανικά μέσα αναφέρουν πως αναμένεται να πάρει την πόρτα της εξόδου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο «Super Mario» δεν έκρυψε ποτέ την ενόχλησή του για την απόφαση του συλλόγου να επαναφέρει τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ στην θέση του General Manager, παραγκωνίζοντας ουσιαστικά τους Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Μαρτίνας Πότσιους.

Όπως φαίνεται μεγάλο ρόλο στην αλλαγή στάσης του παίκτη έπαιξε και η απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον Χεζόνια να έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον πολύπειρο προπονητή.

Ως εκ τούτο ο Κροάτης άσος φαίνεται πως δύσκολα θα εξαντλήσει το συμβόλαιο, που είναι σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς, η πρόθεσή του είναι να πιέσει την κατάσταση και να αποχωρήσει από τη Ρεάλ, με μοναδικό προορισμό το ΝΒΑ.



Να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιό του περιλαμβάνει NBA-out ύψους 850 χιλιάδων δολαρίων, με την εν λόγω ρήτρα να έχει ισχύ μέχρι τα τέλη Ιουλίου.