Η ΑΕΚ επιστρέφει στην Ευρώπη ως πρωταθλήτρια Ελλάδας και έχει ως μεγάλο στόχο την παρουσία στη League Phase του Champions League. Η «Ένωση» κατέκτησε τη Stoiximan Super League και θέλει να βρεθεί ξανά στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, κάτι που έχει να πετύχει από τη σεζόν 2018-19.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πότε παίζει η ΑΕΚ στην Ευρώπη, από ποιον γύρο ξεκινά και τι χρειάζεται για να προκριθεί. Στο Outsidersbet μπορείτε επίσης να δείτε αναλυτικά πότε παίζουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.

ΑΕΚ Ευρώπη: Πότε παίζει προκριματικά;

Η ΑΕΚ ξεκινά την ευρωπαϊκή της πορεία από τα play-off του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μία πρόκριση, μέσα από διπλές αναμετρήσεις, για να εξασφαλίσει θέση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αν δεν τα καταφέρει, δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Europa League. Έτσι, η «Ένωση» έχει ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι τον Ιανουάριο.

Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι ξεκινά αργότερα από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, κάτι που της δίνει περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα στα κρίσιμα παιχνίδια.

Δείτε πότε παίζει η ΑΕΚ στην Ευρώπη!

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