«Κόκκινο πανί» για τη Γαλλία ο Ραχόι

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Γαλλία και την Ισπανία άρθρο του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος χαρακτήρισε την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ως ομάδα «χωρίς Γάλλους», προκαλώντας κατηγορίες για ξενοφοβία και ρατσισμό.

Στο επίμαχο άρθρο, που δημοσιεύθηκε στην ισπανική ιστοσελίδα El Debate ενόψει του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, ο Ραχόι αναφέρει ότι η Γαλλία διαθέτει «ένα ρόστερ πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά χωρίς Γάλλους».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε μέσω της πλατφόρμας Χ τις «ξενοφοβικές δηλώσεις» του προκατόχου του, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μετρούν την εθνική ταυτότητα με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος, ενώ άλλοι την ορίζουν από την αφοσίωση σε μια χώρα και τη διάθεση να συμβάλουν σε αυτήν».

«Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και τη διαμορφώνουν, όχι σε όσους την ατιμάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Γαλλία, θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος και ας ηττηθεί ο ρατσισμός», πρόσθεσε.

Από τη γαλλική πλευρά, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ απάντησε ότι «η εθνική Γαλλίας αποτελείται αποκλειστικά από Γάλλους», τονίζοντας πως «η Γαλλία δεν είναι ένα εθνοτικό έθνος, δεν ορίζεται από το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία, αλλά είναι ένα πολιτικό έθνος που ενώνεται γύρω από τις αξίες της Δημοκρατίας».

Ο γενικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, έκανε λόγο για «ωμό ρατσισμό», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία επίθεση κατά της εθνικής ομάδας της Γαλλίας.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από μέλη της γαλλικής κυβέρνησης. Η υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών Ναϊμά Μουτού χαρακτήρισε τις δηλώσεις μέρος μιας «μεθοδικής και πλέον συνηθισμένης ρητορικής μίσους» κατά της Γαλλίας και κάλεσε τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να εξετάσει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Η υπουργός αρμόδια για την καταπολέμηση των διακρίσεων, Ορόρ Μπερζέ, κατήγγειλε «επαναλαμβανόμενα ρατσιστικά παραληρήματα», επισημαίνοντας ότι «ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει χώρος όπου οι άνθρωποι κρίνονται αποκλειστικά για το ταλέντο τους».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιές, δήλωσε ότι, εφόσον οι δηλώσεις αποδίδονται σωστά στον Ραχόι, είναι «απολύτως απαράδεκτες».

Στην Ισπανία, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «μεταφρανκικό ηλίθιο», υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε μετριοπαθής.

Παρέμβαση έκανε και η πρεσβεία της Γαλλίας στη Μαδρίτη, επισημαίνοντας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας είναι Γάλλοι πολίτες. Όπως ανέφερε, από τους 26 παίκτες της αποστολής, οι 23 έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις, αν και γεννήθηκαν στο εξωτερικό, διαθέτουν επίσης τη γαλλική υπηκοότητα.

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