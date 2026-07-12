Παρέμεινε στον πάγκο του Ιράν ο Γκαλενόι έως το Ασιατικό Κύπελλο

Ο Αμίρ Γκαλενόι ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική ομάδα του Ιράν έως το Ασιατικό Κύπελλο που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο Γκαλενόι βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ιράν από το 2023 και θα συνεχίσει να έχει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, η οποία στο Παγκόσμιο Κύπελλο σημείωσε τρεις διαδοχικές ισοπαλίες, χάνοντας στις λεπτομέρειες την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

«Ο κ. Γκαλενόι θα παραμείνει προπονητής της εθνικής ομάδας. Έχουμε ήδη λάβει το πλάνο του για το Ασιατικό Κύπελλο της AFC», δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, σύμφωνα με την Tehran Times.

«Το προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας για το επόμενο διεθνές παράθυρο της FIFA θα ξεκινήσει σύντομα. Υπάρχουν επίσης αρκετές εξελίξεις που σχεδιάζονται για τις Εθνικές μας ομάδες», πρόσθεσε.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Γκαλενόι στον πάγκο του Ιράν. Στο παρελθόν είχε οδηγήσει την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Ασιατικού Κυπέλλου το 2007, ενώ το 2023 έφτασε έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το Ιράν έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο της κορυφαίας διοργάνωσης της Ασίας, με την τελευταία επιτυχία του να χρονολογείται από το 1978.

Το επόμενο Ασιατικό Κύπελλο θα ξεκινήσει στις 7 Ιανουαρίου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο Ριάντ στις 5 Φεβρουαρίου. Το Ιράν έχει κληρωθεί στον 3ο όμιλο μαζί με τη Συρία, το Κιργιστάν και την Κίνα.