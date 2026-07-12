Κράτησε τα σκήπτρα στο Λονδίνο ο Σίνερ! (vids)

Ο Γιάνικ Σίνερ λύγισε στα τέσσερα σετ τον φορμαρισμένο Σάσα Ζβέρεφ και υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο Wimbledon! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Ανέβασε ταχύτητα όταν έπρεπε ο καλύτερος τενίστας στον κόσμο και επικράτησε του 29χρονου Γερμανού (Νο.3) με 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 σε 3 ώρες και 46 λεπτά, φτάνοντας στον πέμπτο major τίτλο του!

Ήταν μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο κορυφαίους παίκτες της φετινής σεζόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο 24χρονος Ιταλός είχε αυτό το... κάτι παραπάνω στις πιο κρίσιμες στιγμές της αναμέτρησης και έφτασε δίκαια στη νίκη. Έχει, μάλιστα, πάρει τον... αέρα του αντιπάλου του, καθώς έχει κερδίσει τις δέκα τελευταίες συναντήσεις τους!

Αυτή τη φορά, ωστόσο, χρειάστηκε να δουλέψει πολύ σκληρά για να επιστρέψει από το 0-1 και τελικά να φτάσει στον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του στο Λονδίνο. Υπό... φυσιολογικές συνθήκες, ο Σίνερ δεν χάνει από κανέναν αυτή τη στιγμή!

Γιατί, θυμίζουμε, ότι αυτό είναι το comeback του Γιάνικ, μετά την οδυνηρή ήττα του στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, όπου στην πραγματικότητα «έχασε» από τη ζέστη!

To πρώτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Σίνερ να χάνει ένα μπρέικ πόιντ και τους δύο παίκτες να λύνουν τελικά τις διαφορές τους σε ένα πολύ κλειστό τάι μπρέικ, όπου ο Ζβέρεφ πέτυχε το μοναδικό μίνι μπρέικ στο 7-8 και άρπαξε το σετ!

Έχοντας άκρως επιθετικές διαθέσεις και σερβίροντας εξαιρετικά, ο νικητής του Roland Garros πραγματικά φαινόταν ικανός να κάνει το... νταμπλ, όμως όταν και το δεύτερο σετ πήγε σε τάι μπρέικ, ο Σίνερ πάτησε γκάζι, βρήκε τα χτυπήματά του και έφερε το ματς στα ίσα!

Στο τρίτο σετ ήταν πλέον πιο φανερό ότι ο Ιταλός είχε αρχίσει να διαβάζει καλύτερα το σερβίς του αντιπάλου του και μετά το πρώτο χαμένο μπρέικ πόιντ του Ζβέρεφ στο 3-3, εκείνος ήταν που πέτυχε το πρώτο μπρέικ του ματς, μετά από σχεδόν τρεις ώρες!

Πήρε, λοιπόν, τις μπάλες στο 5-3 και σέρβιρε με επιτυχία για το 2-1, για να γίνει πλέον αυτός το φαβορί για τη νίκη.

Πολύ κλειστό ήταν και το τρίτο σετ, αλλά εκείνος που βρήκε ξανά τον δρόμο ήταν ο Σίνερ, που πήρε το μεγάλο προβάδισμα στο έβδομο γκέιμ (4-3). Στο 5-4 στάθηκε στη γραμμή του σερβίς για να κλείσει τον αγώνα και παρότι ο Ζβέρεφ προηγήθηκε με 15-30 μέσα σε απίστευτη αποθέωση, ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο διατήρησε την ψυχραιμία του και «καθάρισε» στο πρώτο του ματς πόιντ!