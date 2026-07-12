Σίνερ: «Αυτός ο τίτλος σημαίνει πολλά για εμένα»

Ο Γιάνικ Σίνερ τόνισε στη συνέντευξη τύπου ότι δούλεψε πολύ για να έρθει ο τίτλος του Wimbledon, μετά την πρόωρη έξοδο από το Roland Garros. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα για μένα», είπε αρχικά ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο. «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας σήμερα απέναντι στον Σάσα. Νομίζω ότι και οι δύο παίξαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο να αγωνιστούμε. Το γήπεδο είχε πολλή σκόνη και φυσούσε αρκετά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Φυσικά, το να βρίσκομαι ξανά εδώ ως πρωταθλητής σημαίνει πάρα πολλά για μένα».

Συγκρίνοντας αυτό το Grand Slam με τα άλλα τέσσερα που έχει κατακτήσει, ανέφερε: «Νομίζω ότι κάθε Grand Slam είναι διαφορετικό. Έχει τη δική του ιστορία, το δικό του περιβάλλον και διαφορετικά συναισθήματα πριν από το τουρνουά. Για μένα, αυτός ο τίτλος σημαίνει πολλά, γιατί ήταν μια δύσκολη περίοδος μετά το Παρίσι. Και η περσινή χρονιά ήταν επίσης δύσκολη. Ερχόμενος εδώ, προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου στην καλύτερη δυνατή θέση, ώστε να είμαι όσο πιο ανταγωνιστικός γινόταν. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο Μονακό, με πολύ μεγάλες και απαιτητικές ημέρες προπόνησης. Σίγουρα θυσίασα πολύ από τον χρόνο μου και πολλά άλλα για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Το να πετύχω κάτι τέτοιο σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη ημέρα».

Πόσο από αυτή τη νίκη είναι χαρά και ενθουσιασμός και πόσο είναι ανακούφιση; «Για να είμαι ειλικρινής, δεν το βλέπω ως ανακούφιση. Αυτό που με κάνει πραγματικά χαρούμενο είναι ότι προσπαθώ κάθε μέρα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Κάποιες φορές ένα τουρνουά έχει καλό αποτέλεσμα και κάποιες όχι. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά γι’ αυτό. Δεν σημαίνει αποτυχία το να μην κατακτήσεις ένα Grand Slam. Αυτές οι μέρες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Εγώ τώρα έχω κατακτήσει πέντε σε ολόκληρη τη ζωή μου. Μιλάμε για πέντε Grand Slam. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, είναι μόνο πέντε μέρες μέσα σε αμέτρητες άλλες. Πρέπει απλώς να το απολαμβάνεις. Η σημερινή ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα. Ακόμα κι αν έχανα, θα ήταν και πάλι μια σπουδαία ημέρα. Το να αγωνίζεσαι σε έναν τελικό Grand Slam είναι κάτι τόσο σπάνιο και τόσο ξεχωριστό. Γι’ αυτό ποτέ δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Φυσικά, αν μπορούσα να επιλέξω, θα διάλεγα αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν πάντα δύο παίκτες στο γήπεδο».

Και πρόσθεσε: «Έχω τεράστιο σεβασμό για τον Σάσα, γιατί κάνει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Το παιχνίδι του βελτιώνεται συνεχώς. Και αυτό είναι ακριβώς το καλό, γιατί έχεις πάντα κάποιον που σε πιέζει να φτάσεις στα όριά σου. Ελπίζουμε να επιστρέψει και ο Κάρλος, γιατί το τένις τον χρειάζεται. Το ότι ο Νόβακ συνεχίζει να αγωνίζεται, αλλά και ότι έρχονται τόσοι νέοι παίκτες, είναι πραγματικά υπέροχο. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει πάντα να δουλεύεις σκληρά για να ζεις στιγμές σαν κι αυτή».