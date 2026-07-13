Ο Φορλάν ανέλαβε την Εθνική Ουρουγουάης!

Μια από τις σπουδαιότερες μορφές του ουρουγουανικού ποδοσφαίρου θα διαδεχθεί τον Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της «Σελέστε».

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης, ο θρυλικός Ντιέγκο Φορλάν θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, διαδεχόμενος τον Μαρσέλο Μπιέλσα.

Η συμφωνία του Φορλάν με την AUF αφορά συμβόλαιο έως τον Μάρτιον, αφού δεν μπορεί να υπογραφεί μεγαλύτερης διάρκειας σύμβαση, δεδομένου ότι εκείνο το διάστημα θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Ο Ντιέγκο Φορλάν αποτελεί μια από τους σπουδαιότερες μορφές του ποδοσφαίρου της Ουρουάης, με την μοναδική δουλειά του ως προπονητής να είναι στην αγαπημένη του Πενιαρόλ.