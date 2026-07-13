Πρωταγωνιστής του «Ted Lasso» έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο ως ποδοσφαιριστής στα 35 του! (vid)

Το όνειρό του πραγματοποίησε ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες, που πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του ως ποδοσφαιριστής σε ηλικία 35 ετών!

Ο Μεξικανός ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από την διάσημη τηλεοπτική σειρά «Ted Lasso» έχοντας τον ρόλο του, Ντάνι Ρόχας, με τον Κρίστο Φερνάντες να μην κρύβει ποτέ την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σε νεαρότερη ηλικία, ο Φερνάντες δοκίμασε την τύχη του σε διάφορες ακαδημίες της χώρας του, χωρίς ωστόσο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με την υποκριτική να τον κερδίζει.

Στα 35 του, ωστόσο αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Λοκομοτίβ Ελ Πάσο, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας των ΗΠΑ, πραγματοποιώντας και το επαγγελματικό ντεμπούτο του.

Ο Κρίστο Φερνάντες μπήκε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης της Λοκομοτίβ Ελ Πάσο κόντρα στην Νιου Μέξικο Γιουνάιτεντ, εκπληρώνοντας έτσι ένα όνειρο χρόνων.