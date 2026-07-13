Η εξήγηση για την απογοητευτική παρουσία του Ντοκού στο Mundial

Η εξήγηση για τις απογοητευτικές εμφανίσεις του Ζερεμί Ντοκού με την εθνική Βελγίου στο Μουντιάλ 2026, προέρχεται από την εσωτερική λειτουργία στο «στρατόπεδο» των «κόκκινων διαβόλων».

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς μόλις έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταλαιπωρήθηκε από μια σοβαρή πνευμονική λοίμωξη που επηρέασε σοβαρά την φυσική του κατάσταση. Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά του, ο επιθετικός αντιμετώπισε ακόμη και στιγμές μεγάλης δυσκολίας στην αναπνοή.

Αυτή η κατάσταση φέρεται να προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις, καθώς το βελγικό ιατρικό επιτελείο ήθελε να του χορηγήσει μια ισχυρότερη θεραπεία με βάση την κορτιζόνη, μια επιλογή που ο Ντοκού αρνήθηκε, προτιμώντας μια πιο σταδιακή προσέγγιση, σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας.

Μεταξύ των χαμένων προπονήσεων, της ανεπαρκούς φυσικής κατάστασης και προσωπικών γεγονότων όπως η γέννηση του πρώτου του παιδιού, ο παίκτης δεν ανέκτησε ποτέ την φόρμα του πριν από τα ημιτελικά.