Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά από ουκρανική επίθεση με drone στη βιομηχανική ζώνη της Σταυρούπολης

Τουλάχιστον πέντε νεκροί αναφέρθηκαν από τις επιθέσεις στη Ρωσία.

Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη προκάλεσαν ουκρανικά πλήγματα με drones, στην περιοχή της Σταυρούπολης στη νότια Ρωσία.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ , τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε «εχθρική επίθεση» στην Σταυρούπολη, η οποία «αποκρούστηκε». Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την Πυροσβεστική να επιχειρούν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση, όμως ο κυβερνήτης κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε «επαγρύπνηση και προσοχή», καθώς η «απειλή συνεχίζεται».

Καταρρίφθηκαν 11 drones στη Μόσχα

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέρριψε 11 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Εχθές, Κυριακή πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Ρωσία και τα εδάφη που έχει καταλάβει ο στρατός.

Η Ρωσία, από την άλλη, εκτόξευσε κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: newsbomb.gr