Ο Μαλντίνι θέλει τον Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας

Ο νέος τεχνικός διευθυντής της Ιταλίας, θέλει να συνεργαστεί με τον Ισπανό προπονητή, ξεκινώντας επαφές για την πρόσληψή του.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», ο Πάολο Μαλντίνι θέλει τον Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, θεωρώντας τον Ισπανό προπονητή τον κατάλληλο άνθρωπο για το restart που επιχειρεί η «Σκουάντρα Ατζούρα».

Ο Μαλντίνι, μάλιστα θα έχει επαφές με τον Πεπ Γκουαρντιόλα το επόμενο διάστημα, προκειμένου να του αναλύσει το project που έχει στο μυαλό του και να καταθέσει την πρόταση της ιταλικής ομοσπονδίας.

Ο Καταλανός προπονητής, μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να καθίσει σε πάγκο Εθνικής ομάδας.