Η Άρσεναλ κάνει... μπάσιμο για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες

Η Μπαρτσελόνα απέκτησε ανταγωνιστή για τον Αργεντινό επιθετικό, αφού η Άρσεναλ έχει εκδηλώσει στην Ατλέτικο Μαδρίτης το έντονο ενδιαφέρον της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Independent», η πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον 26χρονο επιθετικό και ετοιμάζεται να καταθέσει την πρότασή της στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Άρσεναλ θέλει να προλάβει την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό της τον Χουλιάν Άλβαρες, με τους «Κανονιέρηδες» να είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τις απαιτήσεις της Ατλέτικο.

Οι Μαδριλένοι ζητούν ένα ποσό κοντά στα 100 εκατ. ευρώ για να πουν το «ναι» σε ενδεχόμενη μεταγραφή του Αργεντινού και το επόμενο διάστημα οι επαφές των δύο ομάδων αναμένεται να κορυφωθούν.