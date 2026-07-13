Ιράν: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ - Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε πλοία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εξαιτίας «επίθεσης του αμερικανού εχθρού το πρωί, που έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών στην πόλη Μασάρ, ένας άνθρωπος έπεσε μάρτυρας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν», είπε στο IRNA αντικυβερνήτης αρμόδιος για ζητήματα ασφαλείας στην επαρχία Χουζεστάν, ο Βαλιουλά Χαγιατί.

Ιράν: Τα πλήγματα των ΗΠΑ «εκμηδένισαν» τις διπλωματικές προσπάθειες μηνών

Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: Fresh, massive strikes reported near Bandar Abbas, Iran.



Multiple explosions are rocking Iran’s most critical naval port on the Strait of Hormuz right now. The pressure on the IRGC isn't stopping. pic.twitter.com/Mp3BOUQXaI — سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) July 12, 2026

Η Τεχεράνη κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στο στενό του Ορμούζ, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Το αμερικανικό καθεστώς προκάλεσε επίσης την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ και τη διατάραξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας αναμιγνυόμενο απροκάλυπτα στη διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν έθετε σε εφαρμογή τους αναγκαίους διακανονισμούς» στο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, επέμεινε η ιρανική διπλωματία.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, παρότι οι δυο χώρες υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία -το «μνημόνιο κατανόησης»- με στόχο να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους σαρωτικούς αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η καταρχήν συμφωνία προέβλεπε ότι θα άνοιγε πλήρως για εξήντα ημέρες το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς το κλείσιμό του από το Ιράν μια μέρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

BREAKING: Fresh, massive strikes reported near Bandar Abbas, Iran.



Multiple explosions are rocking Iran’s most critical naval port on the Strait of Hormuz right now. The pressure on the IRGC isn't stopping. pic.twitter.com/Mp3BOUQXaI — سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) July 12, 2026

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες (12/7) πως ξανακλείνει το στενό μέχρι νεοτέρας.

Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευσή του μόνο από μια πορεία πλεύσης, κατά μήκος των ακτών του, κι αποκλείει οποιαδήποτε επιστροφή στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, όταν η κυκλοφορία στο στενό ήταν ελεύθερη και δωρεάν, παρά την εναντίωση της Ουάσιγκτον.

ΗΠΑ: Ολοκληρώσαμε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στο στενό του Ορμούζ που κατ’ αυτές «δεν ελέγχει» το Ιράν.

Επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα», σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Φρουροί της Επανάστασης: Στοχοποίησαμε βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης- ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν πως έπληξαν «δεκάδες στόχους» στο Ιράν.

Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καυώς οι βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.

Πηγή: Ethnos.gr