Μυστήριο με τη φωτιά στο Μπάντμιντον: «Το κτίριο φλεγόταν στους πάνω ορόφους» – Ξεκίνησε η έρευνα για τα αίτια (vid)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πλέον, στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς, με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) να έχει αναλάβει την έρευνα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της στέγης. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκτασή τους στους εξωτερικούς χώρους.

Παρά την ένταση της φωτιάς, δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί.

Ωστόσο, οι πυκνοί καπνοί οδήγησαν στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, με το οποίο οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της πυρκαγιάς. Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο και συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί από πού ξεκίνησε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες εκδηλώθηκε.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή κατοίκου της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σημείο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, αρχικά είδε «πολύ πυκνούς μαύρους καπνούς», χωρίς να αντιλαμβάνεται από πού προέρχονταν. «Δεν ακούστηκε έκρηξη, δεν ακούστηκε τίποτα. Όταν πλησίασα, είδα το Badminton να φλέγεται στους πάνω ορόφους», περιέγραψε, σημειώνοντας ότι οι φλόγες είχαν ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το κτίριο είχε παραμείνει εγκαταλελειμμένο για χρόνια, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε ανακαινιστεί και αξιοποιηθεί από ιδιώτη, πριν εγκαταλειφθεί ξανά.

Στο σημείο παρέμειναν μέχρι αργά πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή για τη διευκόλυνση του έργου της κατάσβεσης. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ieidiseis.gr