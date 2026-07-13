Έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Άλι

Ημέρα Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ, με τον 28χρονο εξτρέμ να φτάνει σήμερα (13/7 22:10) στη Θεσσαλονίκη, για να «πέσουν» οι υπογραφές με τον Δικέφαλο.

ΠΑΟΚ και Μάλμε έφτασαν στο deal για τον Σουηδό μεσοεπιθετικό, ο οποίος -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα αποτελέσει την τρίτη φετινή μεταγραφή του Δικεφάλου κατά την φετινή μεταγραφική περίοδο, μετά τους Αρίτζ Ελουστόντο και Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος έφτασε χθες (12/7) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και προβάρει τα ασπρόμαυρα.

Ο Τάχα Άλι βρέθηκε εκτός αποστολής της χθεσινής αναμέτρησης της Μάλμε κόντρα στη Γκέτεμποργκ, ενώ την επικείμενη μεταγραφή επιβεβαίωσε και ο τεχνικός διευθυντής των Σουηδών, Φίλιπ Μπέργκλουντ.

Πλέον, μπαίνει στο αεροπλάνο από την Κοπεγχάγη για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

