Τζόλης: Απέρριψε πρόταση περιμένοντας την Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με την Άρσεναλ να παραμένει ο μεγάλος του στόχος για το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Sun», ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ επιθυμεί να επιστρέψει στην Premier League, αυτή τη φορά ως ένας ποδοσφαιριστής που έχει ήδη καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο, με τους «Κανονιέρηδες» να αποτελούν την πρώτη του επιλογή.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτησή του και εξετάζει πρόταση που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ προς την Κλαμπ Μπριζ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Την ίδια ώρα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε μέσω της εκπομπής του στο YouTube πως ο Τζόλης έχει αφήσει σε αναμονή πρόταση από άλλη ομάδα του εξωτερικού, καθώς περιμένει τις εξελίξεις με την Άρσεναλ. Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Έλληνας άσος έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά του είναι η μεταγραφή στο λονδρέζικο κλαμπ.

Από την πλευρά της, η Άρσεναλ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας πριν ξεκαθαρίσει το μέλλον του Λεάντρο Τροσάρ. Ο Βέλγος εξτρέμ βρίσκεται κοντά στη Μπεσίκτας, η οποία έχει καταθέσει πρόταση ύψους 18 εκατ. ευρώ, συν 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρησή του, οι Λονδρέζοι αναμένεται να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την απόκτηση του Τζόλη.

Έτσι, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Έλληνα διεθνή να περιμένει την κίνηση της Άρσεναλ, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό προορισμό που επιθυμεί για τη συνέχεια της καριέρας του.