Πλεύρης: «Αλήτες, χέστες, κότες, άχρηστα υποκείμενα οι αναρχικοί που κάνουν επιθέσεις – Θα τους ξεσκίσουμε» (vid)

Σφοδρή επίθεση κατά εκείνων που γράφουν συνθήματα και πραγματοποιούν επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας 13/7 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. «Χέστες, κότες, αλήτες, καθάρματα και άχρηστους» χαρακτήρισε ο Θάνος Πλεύρης τους αναρχικούς και τόνισε «θα τους ξεσκίσουμε».

Αποκαλώντας «αληταριά» αυτούς που επιτέθηκαν στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο ERTnews δήλωσε «είναι χέστες και κότες αυτοί οι αναρχικοί εγκληματίες με κορωνίδα τον Κουφοντίνα. Ήξερε να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει αλλά τον θυμάστε πριν από 2 χρόνια που έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω, σαν κοτούλα σταμάτησε. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι».

«Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, γι’ αυτό λέμε ότι δεν τους φοβόμαστε. Είναι άχρηστοι, βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι που επιτίθενται σε μια γυναίκα» πρόσθεσε φανερά εκνευρισμός και δήλωσε: «Θα τους ξεσκίσουμε, δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι».

Όπως δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης «στο 80% της μεταπολίτευσης η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά και κατά βάση με τον ιδεολογικό χώρο που είναι πλησίον του αναρχισμού και της αντεξουσιαστικής ιδεολογίας» παραδεχόμενος, επίσης, ότι «υπήρχε και τρομοκρατία από την άκρα δεξιά».

«Η μήτρα των τρομοκρατικών οργανώσεων ήταν η “17 Νοέμβρη”. Από εκεί βγήκαν ΕΛΑΣ, Πυρήνες κ.α. Η φυσιογνωμία τους έχει ιδεολογικό πρόσημο» είπε.

«Για να καταλάβετε τι γκασμάδες είναι, πήγε στα Χανιά η κοπέλα που συνελήφθη για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και οι ίδιοι έρχονται και προδίδονται με τα συνθήματα που έγραψαν στη Βολουδάκη» δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Πηγή: ertnews.gr